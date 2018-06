Testul Soimanelor: Care dintre Iele vegheaza asupra ta?

In mitologia romana, Ielele sunt fiinte supranaturale, asemanatoare cu zanele. Ele se prind in hore magice pe campii, in padurile adanci si la raspantii de drumuri si vegheaza asupra satenilor. Totusi, atunci cand sunt intrerupte din dans sau cand sunt necinstite de oameni, Ielele se dovedesc fiinte aspre care pedepsesc fara zabava.