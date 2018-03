Ingrijirea pielii in functie de tipologiile Ayurveda

Oricine isi doreste pastrarea tineretii pentru cat mai mult timp, nu doar pentru ca batranetea vine la pachet cu o multime de impedimente pe care, constient sau nu, uneori vrem sa le deturnam catre intelepciune, maturitate si serenitate, pentru a ne da un ‘’boost’’ si a ne face sa ne simtim bine.

In mod natural, oricine isi doreste sa arate tanar si sa isi pastreze tineretea pentru cat mai mult timp, caci a arata bine la 20 ani nu reprezinta, de cele mai multe ori, un efort in sine, insa a arata bine dupa 50, inseamna deja o munca asidua de respectare a unor principii de viata, sanatate, echilibru emotional-mental. Botoxul, peelingul chimic, acidul hyaluronic si alte terapii similare sunt concepute pentru a pastra aspectul tineresc al pielii sau pentru a corecta imperfectiunile aparute odata cu varsta, insa pentru a ne pastra si un spirit tanar, avem nevoie de mult mai mult.

De cat timp ai nevoie ca ingrijire zilnica a pielii si de ce ai nevoie de fapt?

In opinia profesoarei de yoga Dana Tupa, protocoalele Ayurvedice ajuta la mentinerea frumusetii pielii, la supletea si stralucirea ei, fara a exista efecte secundare, toxice sau disconfort. Adeseori sunt necesare cateva minute pe zi de ingrijire si ceva provizii pe care le poti avea la indemana cand e necesar, multe dintre ele, putandu-se regasi chiar in propria bucatarie.

Mai mult decat atat, specialistul afirma ca ingrijirea pielii trebuie sa tina cont de cele trei tipologii Ayurveda, si anume: Kapha, Pitta, Vata.

“In cazul in care ai fost dotat de la natura cu o constitutie Kapha (constitutia dominata de limfa), atunci poti spune ca ai primit un cadou imens de la mama natura sau pur si simplu genele te-au ajutat, intrucat aceasta tipologie este binecuvantata cu o piele supla, destul de groasa si rezistenta la semnele trecerii timpului, imbatranind mai greu si ridandu-se la fel de greu. Celelalte doua tipologii, Pitta (constitutia dominata de bila) si Vata (constitutia dominata de aer), pot doar spera ca, printr-o ingrijire adecvata sa tina cat mai la distanta semnele timpului, acordand atentie si ingrijire suplimentara, pe masura trecerii timpului”, explica profesoara de yoga Dana Tupa, fondatoarea Purna Yoga Academy.





Foto: Olli_may /Shutterstock

Experta yoga afirma ca natura Vata tinde in mod normal catre uscaciune, deshidratare si ridare prematura, in timp ce natura Pitta are predilectie catre afectiuni ale pielii, eruptii cutanate, sensibilitate mare si acnee. Mai mult decat atat, tipologiile Kapha, Pitta sau Vata se manifesta nu doar la nivelul pielii, ci reflecta modul de a actiona zilnic, comportamentul si personalitatea, felul in care ne hranim, dormim, gandim si in acest context, pielea, la randul ei, reflecta in exterior ceea ce exista in interiorul nostru.