Mangold - frunzele de aur ale sanatatii. Beneficiile consumului de mangold

Chiar daca nu sunt foarte cunoscute sau consumate in tara noastra, frunzele de mangold (sfecla elvetiana, sfecla de frunze) sunt consumate de mult timp in dietele mediteraneene, fierte la abur, inabusite sau pe post de salata, alaturi de cartofi sau friptura. Mai mult, istoricii spun ca aceasta planta se consuma inca din vremurile Babilonului antic si ale Romei antice.

Cu toate acestea, micii fermieri romani au inceput sa le cultive din ce in ce mai mult aceasta planta pentru frunzele sale deosebit de nutritive, zemoase. Mangoldul este o leguma extrem de sanatoasa, plina de polifenoli, antioxidanti si carotenoizi care lupta impotriva radicalilor liberi, a inflamatiei si a mai multor boli. Este o planta legumicola bienala ce face parte din familia chenopodiaceelor. Se inrudeste cu sfecla, dar frunzele sale au un gust asemanator celor de spanac.

Mangold - o planta excelenta pentru sanatate

Frunzele de mangold le pot inlocui cu succes pe cele de spanac. Sunt delicioase consumate si simple, asezonate cu ulei de masline, suc proaspat de lamaie si putin usturoi. De asemenea, puteti adauga cu incredere o mana de frunze de mangold in omleta voastra preferata sau in ouale scrambled si veti obtine un mic dejun gustos si sanatos. Includeti o mana si si in smoothie-urile de legume sau in sendvisurile voastre.

Foto: photolike /Shutterstock

Frunzele de mangold au un continut ridicat de apa, si anume 2/3. Nu doar ca sunt bogate in minerale si vitamine, dar au si un continut scazut de calorii si de aceea pot fi incluse cu incredere si in dietele de slabire. In compozitia frunzelor de mangold regasim: vitamina A, vitamina C, magneziu, potasiu, calciu, fosfor, fier, proteine, fibre.

Mangoldul este excelent pentru sanatatea oaselor caci contine o cantitate semnificativa de calciu, magneziu si vitamina K. Vitamina K este renumita pentru proprietatile sale de coagulare a sangelui, dar are si un rol important in mentinerea sanatatii sistemului osos.

Gratie continutului de fibre, fitonutrienti si antioxidanti, consumul de mangold poate preveni aparitia celulelor canceroase.

Mangoldul reprezinta o sursa excelenta de fier, mineral pretios pentru sistemul muscular, imunitar si nervos, avand totodata o contributie semnificativa in metabolismul osos. In plus, deoarece are un rol deosebit in formarea hemoglobinei, fierul este deosebit de important pentru mentinerea sanatatii sistemului circulator. De asemenea, daca suferiti de anemie, consumati cu incredere frunze de mangold.

Mangoldul este si o sursa grozava de vitamina C (o portie de mangold contine 18% din doza zilnica de vitamina C), un nutrient si antioxidant puternic ce joaca un rol cheie pentru sanatatea sistemului imunitar, dar si pentru dezvoltarea si regenerarea tesuturilor organismului. De asemenea, vitamina C contribuie la absortia fierului la nivelul intestinelor, favorizand in acelasi timp si productia de colagen (Foto int: mythja /Shutterstock).