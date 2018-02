Dupa epilare: ce ai voie sa faci si ce nu pentru ca pielea ta sa fie sanatoasa si stralucitoare!

Comunicat de presa

In urma epilarii, pielea sufera modificari, iar stratul de la suprafata acesteia este fragil si iritat. Ca sa nu te confrunti cu iritatie, roseata, usturime, dar si cu aparitia cosurilor, este indicat sa stii care sunt lucrurile pe care le poti face si ce ar fi bine sa eviti.

Ce ar trebui sa faci dupa epilare?

1. Foloseste un prosop moale in care sa pui cuburi de gheata. Maseaza-ti picioarele cu acest prosop pentru a-ti calma pielea. Mai mult decat atat, cu ajutorul acestui masaj vei reusi sa scapi de roseata si de iritatia post epilare.

2. Apeleaza la un produs hidratant, precum un ulei, care sa te ajute sa indepartezi rezidurile de ceara. Pe langa aceasta, uleiul va hidrata intens pielea si ii va reda stralucirea.

Foto: Africa Studio /Shutterstock

3. Foloseste o lotiune hidratanta si hranitoare zilnic, dupa ziua epilarii. Poti opta pentru variante racoritoare, precum lotiunile pe baza de aloe vera. Spre exemplu, poti utiliza lotiunea hidratanta de la Rica cu extract de aloe vera.

4. In cazul in care ramai cu vanatai, opteaza pentru un machiaj cu produse minerale. Se poate intampla, daca ai pielea prea fina, sa ti se sparga vase de sange in timpul epilarii. Din nefericire, dupa te vei confrunta cu acest fenomen, te vei alege cu mici vanatai. Acestea vor arata, desigur, inestetic. Daca vrei sa le acoperi, opteaza pentru produse de machiaj minerale. De ce? Pentru ca acestea nu vor irita pielea, iar textura lor usoara ii va permite sa respire.

Ce NU ar trebui sa faci?

1. Evita sa-ti masezi picioarele cu mainile nespalate, pentru a preveni aparitia cosurilor.

2. Evita orice tip de imbaiere in piscine, saune sau spa-uri. Asteapta pana cand pielea este complet vindecata, iar astfel vei preveni orice fel de infectie!

3. Evita sa faci baie timp de cateva zile. Opteaza pentru un dus cu apa calduta!

4. Nu iti stoarce cosurile imediat dupa epilare. Exista risc de infectie!

5. Nu consuma alcool sau cafea timp de cateva ore. Aceste doua alimente stimuleaza deshidratarea, iar pielea va fi si mai sensibila!

Foto homepage: puhhha /Shutterstock