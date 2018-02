Untul de illipe, ingredient rar pentru ingrijirea pielii

Ingredientul este extras din nucile unui arbore tropical originar din Brazilia. Untul de illipe are o structura asemanatoare cu cea a untului de cacao. Este foarte bogat in acizi grasi nesaturati precum acid palmitic, acidul stearic, acid oleic, linoleic si arahidonic. Si ce inseamna asta mai exact?

Untul de illipe este un bun antioxidant

Ei bine, untul de illipe este genial in actiunea sa de combatere a uscarii pielii. Bogat in lipide, untul de illipe exercita o hidratare si o hranire de durata.

Untul de illipe - Unde il poti regasi?

Produsele Naturys contin si untul de illipe. Crema seboregulatoare Naturys mentine pielea supla si tonifiata. Gratie ingredientelor sale, ea regleaza secretia glandelor sebacee si imbunatateste respiratia celulara a tesutului epidermic. Matifiaza tenul, conferind un aspect sanatos, neted si luminos.

Untul de illipe - Ce spun expertii?

„Untul de illipe este bogat in lipide, nutritiv, emolient, tonifiant. El reda elasticitate pielii si un antioxidant bun. Regenereaza foarte bine pielea, in combinatie cu Untul de Karite si ofera nutritie pielii si lipidele necesare in structura de baza a pielii”, puncteaza Diana Marandiuc, Trainer Naturys Romania.

