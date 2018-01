Beneficiile uleiului de krill

Uleiul de krill scade trigliceridele, colesterolul “rau” si il creste pe cel bun, HDL. Studiile efectuate au aratat ca pentru toate aceste probleme uleiul de krill este mult mai eficient decat uleiul de peste.

Regleaza sistemul hormonal, atenuand manifestarile premenstruale, inclusiv crampele abdominale, frecvente in afectiuni mai grave, cum ar fi endometrioza.

Uleiul de krill are un puternic efect detoxifiant deoarece contine astaxantina. In plus, aceeasi substanta nu permite oxidarea, asa ca nu vor aparea probleme cum ar fi rancezirea.

Amelioreaza simptomele din artrita reumatoida, osteoartrita si alte boli inflamatorii. Cel putin, asta sustin cercetarile efectuate, existand si un indiciu asupra faptului ca uleiul de krill poate scadea nivelul proteinei C-reactive, un marker al inflamatiei in corp, asociat de multe ori bolilor cardiace.

Uleiul de krill imbunatateste functia cognitiva, actioneaza ca un antidepresiv, mentine sanatatea pielii, incetinind procesele de imbatranire, stimuleaza sistemul imunitar.

Uleiul de krill provine din creveti polari, mici crustacee care traiesc in apele Oceanului Antarctic. Timp de mii de ani, aceste creaturi marine au fost preparate traditionale in Coreea de Sud, Taiwan sau Japonia. Singura parte comestibila este coada, o sursa bogata in acizi esentiali Omega 3.

Uleiul de krill este mult mai bine sintetizat decat consumul efectiv al crustaceelor sau decat consumul uleiului de peste, avand numeroase beneficii asupra sanatatii noastre.

Ca orice animal marin, uleiul de krill contine in principal 2 componente de acizi grasi esentiali Omega-3 si anume acid docosahexaenoic (DHA) si acid eicosapentaenoic (EPA) precum si o serie de elemente cu actiune antioxidanta.

Krill Oil contribuie la scaderea nivelului proteinei C-reactive, un marker al inflamatiei in corp, asociat de multe ori bolilor cardiace.

Foto homepage: Jiang Dongmei /Shutterstock