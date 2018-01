Kathy Gottberg: 17 sfaturi pentru seniori (DAR NU NUMAI!) ca sa traiesti inteligent si sanatos

Kathy Gottberg este autoarea a sase carti si o bloggerita de succes, care se adreseaza cu precadere seniorilor, ultima sa carte fiind "Positive Aging: A SMART Living Guide To Thriving And Wellbeing At Any Age”. Din dorinta de a explora si impartasi idei despre sanatate, starea de bine si despre a imbatrani frumos, dar si pentru a-i ajuta pe ceilalti sa duca un stil de viata mai sanatos, mai sanatos, mai sustenabil si plin de sens, Kathy a fondat blogul www.smartliving365.com. Iata 17 dintre sfaturile pe care scriitoarea le-a impartasit cu cititorii sai pe blogul sau.

17 sfaturi de la Kathy Gottberg pentru a trai inteligent si sanatos

1. Elimina stresul dietelor din viata ta. In schimb, adapteaza-ti felul in care mananci astfel incat sa reflecte viata pe care o vrei.

2. Mananca doar cand iti este foame. Opreste-te cand te simti satula.

3. Savureaza si apreciaza fiecare bucatica de mancare pe care o bagi in gura – altfel nu mai manca!

Foto: Monkey Business Images /Shutterstock

3. Evita sa consumi alimente “de umplutura” sau orice inseamna calorii goale. Daca nu este bun si sanatos pentru tine sau daca nu are un gust grozav, nici nu te mai obosi sa il consumi.

4. Incerca sa percepi mancatul ca pe ceva care te ajuta sa iti mentii o sanatate buna in loc sa il percepi ca pe o metoda de recompensare pentru ceea ce TREBUIE sa faci.

5. Orice lucru din viata ta in care investesti toata atentia si puterea ta de concentrare se va dezvolta – asa ca daca te concentrezi asupra mancatului sanatos, vei experimenta si vei deveni asta.

6. Renunta la a incerca sa fii mai tanara decat esti. In schimb, celebreaza si bucura-te de cine esti si de unde ai ajuns chiar in acest moment.

7. Petrece in natura cat mai mult timp cu putinta.

8. Invata sa meditezi astfel incat sa ti se potriveasca tie si stilului tau de viata. Chiar si numai 15 minute de meditatie pe zi pot face minuni!

9. Chiar daca a te duce la doctor in mod regulat nu te va face neaparat o persoana sanatoasa, nu ignora ajutorul medicilor. Fa-ti controale in mod regulat si foloseste-te de informatiile si recomandarile doctorilor pentru a te mentine sanatoasa.