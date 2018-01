Cum iti tonifici tenul in mod natural?

Tonerul este de cele mai multe ori un pas optional in rutina de ingrijire pentru multe dintre noi. Insa, un produs pe baza de ingrediente natural poate face diferenta pentru tenul tau.

Comunicat de presa

Nu sari peste acest pas daca vrei sa ii oferi tenului un boost de hidratare!

Lotiunea tonica este un produs de curatare, care se aplica dupa demachiere si are rolul de a improspata si revitaliza tenul.

“Multe femei nu dau importanta acestui produs, lasandu-l undeva pe un raft de la baie sa expire. Dar acesta are functia de a reechilibra PH-ul pielii, restabilind bariera de protectie. Utilizarea lotiunii tonice dupa demachiere este obligatorie pentru a restabilirea pH-ului natural al pielii de 5.5,” explica Diana Marandiuc, Trainer Naturys Romania.

Astfel de produse inchid porii, calmeaza iritatiile, inlatura excesul de sebum si celulele moarte. Un alt atuu? Produsul iti pregateste fata sa absoarba mai bine celelalte produse de beauty.

Cum utilizezi corect tonerul?

Aplica tonerul imediat dupa demachiere – atunci pielea este mai predispusa la iritatii si aparitia inflamatiilor.

Tamponeaza fata cu o discheta de bumbac imbibata in produs pentru a te asigura ca ai inlaturat toate reziduurile si impuritatile ramase in urma demachierii.

Indiferent de ce tip de ten ai, nu este indicat sa alegi un toner care contine alcool, deoarece iti va usca pielea si o va descuama.

“Dupa demachiere, ca sa indepartam impuritatile de pe fata si sa ne asiguram ca nu au mai ramas pe fata, aplicam o lotiune tonica. Lotiunea tonica nu trebuie sa fie astringenta si nu trebuie sa contina alcool. Recomandat sa fie un produs care are la baza doar principii active care vor stimula regenerarea celulara avand un efect revigorant asupra tenului.”, explica Diana Marandiuc, trainer Naturys Romania.

Ce ingrediente naturale trebuie sa contina tonerul?

De fiecare data cand trebuie sa cumperi o lotiune tonica, citeste cu atentie eticheta. Iata care sunt ingredientele cu efecte benefice:

Coada Soricelului – florile si frunzele plantei sunt utilizate datorita proprietatilor sale astringente si decongestionante, avand ca elemente componente principale uleiuri esentiale, diferiti acizi, taninuri si Azulena.

Nalba - contine antociani (Malvidina, Malvina), flavonoide, mucilagii, Acid Clorogenic si Acid Cafeic. Are o actiune emolienta, de inmuiere, racoritoare si hidratanta precum si o actiune antiinflamatoare.

Iedera – extractul obtinut din frunzele plantei, are o actiune decongestionanta, drenanta si ajuta la reabsorbtia lichidelor si la reactivarea microcirculatiei. Are de asemenea efecte de inlaturare a oboselii, de tonifiere si de calmare.

Ginseng - Ginsengul este cunoscut pentru proprietatile sale antioxidante, stimulante, tonifiante, elasticizante si eutrofice. Are efecte benefice in prevenirea aparitiei ridurilor, incetinind procesul de imbatranire a pielii.

Hamamelis – Planta cunoscuta inca din Antichitate datorita proprietatilor sale terapeutice si regenerante. Bogata in flavonoide, pectine si mucilagii, stimuleaza formarea epiteliului, imbunatatind microcirculatia. Este recunoscuta datorita actiunii sale tonifiante, astringente, cicatrizante si impotriva petelor pigmentare. De asemenea, Hamamelisul are la nivelul pielii proprietati racoritoare si calmante.

Salvia - Bogata in uleiuri esentiale, flavonoide si substante similare estrogenului, stimuleaza activitatea fibroblastilor, contribuind la regenerarea si reinnoirea fibrelor de colagen si elastina. Are actiune tonica, stimulanta, antiseptica si astringenta.

Rozmarin – planta are proprietati antiseptice, stimulante la nivel general, energizante, tonice, cicatrizante si astringente