Spirulina, alimentul astronautilor NASA: Beneficiile extraordinare ale algei minune

Beneficiile spirulinei sunt cunoscute din vechi timpuri, dar recent, studiile de specialitate, inclusiv studii efectuate de NASA, atesta ca aceasta alga poate fi consumata pentru a ne mentine sanatatea si a ne asigura un aport optim de substante benefice in corp.

Astfel, suplimentele din spirulina sunt recomandate tuturor, indiferent de varsta. Oamenii

Spirulina pe care noi o cunoastem sub forma de praf si care este comercializata ca si supliment este de fapt o alga in forma spiralata, alb-verzuie despre care populatiile din Ciad si Mexic stiau cu mult inainte ca cercetatorii sa isi indrepte atentia.

Pentru multe generatii, femeile din regiunea Knembu – Ciad, au transmis din mama in fiica metodele traditionale de colectare a spirulinei din Lacul Boudou Andja si pentru a prepara ceea ce ele numesc dihé. Spirulina este cunoscuta acum si in lumea vestica, care i-a dat un nume flomboyant - Supliment Super Star.

Astfel incat, spirulina este consumata acum in intreaga lume datorita continutului ei de vitamine, minerale si alti nutrienti.

Spirulina, beneficii in diverse afectiuni

Mai este folosita si ca remediu pentru o serie de afectiuni ca diabetul, afectiuni cardio-vasculare, afectiuni inflamatoare si alte probleme ale sistemului imunitar.

Cand ne uitam mai cu atentie la continutul nutritional al spirulinei, intelegem de ce este atat de apreciata: vitamina B12, fier, magneziu, beta-caroten, grasimi sanatoase, precum si cei opt aminoacizi esentiali. Contine si de 26 de ori mai mult calciu decat laptele.

De asmenea, spirulina este foarte bogata in fier si acid folic, substante care imbunatatesc nivelul de hemoglobina din sange si este de 60 de ori mai usor de absorbit in organism decat capsulele de fier.

SPIRULINA, alimentul astronautilor

NASA a realizat mai multe studii cu privire la spirulina ca un potential aliment pentru calatoriile in spatiu. Inca din anul 1970 NASA a descoperit ca spirulina este un aliment sigur si foarte practic care poate fi consumat in spatiu.

Cand vine vorba despre calatoriile in spatiu, telul este de a asigura astronautilor mancaruri care sa fie foarte bogate in nutrienti dar care sa nu ocupe prea mult loc. Astfel, NASA a aflat ca un 1kg de spirulina are aceeasi nutrienti precum 1000 de kg de legume asortate.

