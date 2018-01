Beneficiile namolului sapropelic pentru piele

Comunicat de presa

Extras din Lacul Ursu, namolul sapropelic peloidogen are certe efecte anti-aging. Atat directe, la nivel cutanat, cat si indirecte, prin reechilibrarea sistemului hormonal, nervos vegetativ. “Aplicat in strat subtire, are efect emolient, de hidratare si de regenerare la nivelul pielii, prin vasodilatatie cutanata. Totodata, el exfoliaza, detoxifiaza in profunzime si transfera substantele biotrofice precum minerale, vitamine, substante coloidale si biostimuline”, spune Suzana Pretorian, Dr. Balneolog Danubius Health Spa Resort.

Pana si micile leziuni si inflamatiile sunt resorbite gratie lui. Pentru ca are efect antibacterian, antiinflamator si cicatrizant. Pielea devine catifelata si luminoasa, practic reintinereste. Fiti cu bagare de seama! Namolul nu se aplica la nivelul fetei. Din cauza continutului ridicat de sare, acesta poate irita”, adauga specialista.