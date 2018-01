Ceaiul de anghinare - bun pentru bila, ficat si pentru inima! Descopera-i beneficiile minunate

Anghinarea este o planta intrebuintata inca din cele mai vechi timpuri, fiind originara din Africa de Nord, sudul Europei si Insulele Canare. Se considera ca a fost cultivata prima oara pentru consum in Sicilia (Italia), in anul 500 I.H, ea fiind insa folosita si de vechii egipteni, romani si greci pentru inlesnirea digestiei si cu scopul de a proteja ficatul. In anumite tari din Asia precum Vietman si China, extractele de frunze de anghinare cunosc o traditie indelungata si au fost folosite ca remedii naturiste in diverse afectiuni.

O planta atat de speciala, cu atat de multe beneficii si proprietati, nu putea sa nu se bucure si de o poveste pe masura.

Cynara Scolymus: Legenda anghinarei

Foto: Manfred Ruckszio /Shutterstock

Conform legendei, dupa ce s-a hotarat sa il viziteze pe fratele sau Poseidon, intr-o buna zi, Zeus a vazut o tanara nespus de frumoasa plimbandu-se pe o plaja. Tanara cu parul blond si cu ochii in nuantele verzi ale marii l-a cucerit intru totul pe Zeus. Numele ei era Cynara. Zeus a fost atat de fermecat de frumoasa Cynara incat a luat-o cu el pe muntele Olimp si a decis sa o faca zeita. Desi a fost de acord, in acea lume, tanara devenea din ce in ce mai trista. Se simtea singura si ii era foarte dor de casa.

Intr-o buna zi s-a decis sa faca o scurta calatorie pe pamant pentru a-si vizita familia si taramurile ei natale. Zeus a aflat insa si, manios pe comportamentul ei, “nedemn” de o zeita, a decis sa o pedepseasca izgonind-o din Olimp si transformand-o intr-o planta care ii semana mult: anghinarea. Era frumoasa si puternica. Anghinarea este cunoscuta in lumea stiintifica sub numele de Cynara Scolymus.

Cateva din proprietatile speciale ale anghinarei...

Studiile efectuate pe animale au confirmat ca anghinarea este o planta extrem de bogata din antioxidanti ce au un rol important in reducerea stresului oxidativ si la protejarea corpului impotriva toxinelor din mediu si a radicalilor liber. De asemenea, anghinarea contine vitamine importante precum C, E, B1, B3, K, provitamina A, dar si calciu, fier, potasiu, fosfor si iod.





Foto: marylooo /Shutterstock

Anghinarea dispune de un continut ridicat de polifenoli, ceea ce poate preveni si intarzia aparitia bolilor cardiovasculare si chiar a cancerului. Anumite studii clinice efectuate in 2011 si bazate pe extracte de anghinare (extrase din partile comestibile ale plantei) au confirmat abilitatile anticancer ale acestora prin inhibarea anumitor celule canceroase de la nivelul sanului. Un alt studiu clinic efectuat in Cleveland a aratat ca anghinarea poate preveni sau chiar incetini aparitia si dezvoltarea celulelor canceroase in cazul cancerului de piele gratie continutului sau de silimarina, un puternic flavonoid anticarcinogenic. Mai multe studii trebuie efectuate insa in acest sens.

Foto anghinare gatita: ppi09 /Shutterstock

Cu toate acestea, conform unui alt studiu efectuat de USDA, se pare ca, dintre toate legumele, anghinarea are cel mai ridicat nivel de antioxidanti. In plus, dintre 1000 de plante din diverse grupe alimentare, anghinarea s-a clasat pe locul 7 ca si continut de antioxidanti. Nu putem neglija calitatile remarcabile ale acestei plante, nu-i asa?

De asemenea, anghinarea contine o forma unica de fibre cunoscute sub numele de inulina, inulina fiind si si un excelent si promitator prebiotic.

