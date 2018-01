Cartea "Sanatatea incepe din intestin" este disponibila pe site-ul Elefant.ro

Stiati ca 75% din functia imunitara a organismului este asigurata de intestin?

Ceea ce inseamna, fireste, ca sanatatea noastra depinde in acelasi procent de o buna sau o proasta functionare a intestinelor, care, la randul ei, este in stransa dependenta cu ceea ce avem in farfurie.

Suntem ceea ce mancam?

Da, in mare masura, da! Iar bolile si suferintele noastre sunt in mod direct ori indirect provocate de hrana pe care o oferim trupului.

In aceasta valoroasa carte, cititorul va gasi cheile potrivite pentru buna intelegere a sistemului digestiv, a dezechilibrelor lui, precum si tratamentul adecvat: fitoterapeutic, prebiotic sau probiotic.

Veti afla aici descrierea clara si pe intelesul tuturor a diferitelor tipuri de patologii intestinale, de la bebelusi pana la persoanele de varsta inaintata, urmate de orientarile terapeutice recomandate de terapia naturista.

Fragment din cartea "Sanatatea incepe din intestin" de Scarlett Weinstein-Loison:

"Demersurile terapeutice in caz de reactie autoimuna

Atunci cand avem de-a face cu o intoleranta genetica ireversibila, terapia consta in evitarea absoluta a alimentului sau alimentelor in cauza, restructurarea mucoasei si inlocuirea florei intestinale. Se vor aplica si tratamente de sustinere, care vor avea rolul de a sustine refacerea diferitelor tesuturi care au fost lezate de reactia imunitara; se vor suplimenta enzimele, pentru a ajuta macrofagele si fagocitoza. Daca intoleranta a aparut in urma unei dezordini intestinale cronice, va trebui refacut mediul intestinal si indrumat pacientul spre o alimentatie digerabila, compatibila cu capacitatile lui enzimatice, sau spre o mai buna gestionare a stresului, cand acesta este o componenta majora a dezordinii. Daca intoleranta este consecutiva unei reactii la molecule alimentare nerecunoscute de sistemul nostru enzimatic (produse denaturate, transgenice sau un aliment nerecunoscut de capacitatile noastre digestive), acestea vor trebui evitate. Dar de fiecare data este necesara normalizarea mediului intestinal, pentru a reoptimiza procesul enzimatic. "

Autor: Scarlett Weistein-Loison; Cartea a aparut la editura Lider