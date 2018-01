Spatele drept! 5 moduri in care te afecteaza o postura incorecta

Nu doar purtarea inadecvata a ghiozdanului, a rucsacului si ridicarea altor greutati duc la aparitia durerilor de spate; orice pozitie incorecta lasa urme, nu numai la nivelul coloanei vertebrale, ci asupra starii generale de sanatate. Umerii lasati si spatele incovoiat ne influenteaza, insa, si starea de spirit, spun psihologii, si chiar modul in care suntem perceputi de catre cei din jur.

In antichitate, chinezii credeau ca pozitia corpului reflecta atat starea de sanatate, cat si caracterul unei persoane - credinta care a ajuns pana in zilele noastre. Este, probabil, motivul pentru care locuitorii Chinei ne par mai putin naturali in miscari, dar ei ar numi asta disciplina: in practici vechi precum qigong - un sistem care imbina exercitiile fizice cu tehnicile de respiratie si meditatie - o mare atentie este acordata posturii, o pozitie incorecta a corpului afectand “curgerea” energiei vitale si modul in care este realizata respiratia.

De altfel, kinetoterapia, folosita in tratamentul scoliozei (adesea, impreuna cu purtarea unui corset), urmareste acelasi lucru: ameliorarea pozitiei coloanei, dar si a respiratiei, alaturi de cresterea fortei musculare.

Iata ce efecte nedorite poate avea o pozitie a corpului incorecta asupra starii fizice si mentale:

1. Afecteaza coloana vertebrala

Una dintre afectiunile provocate de postura incorecta este cifoza, care se manifesta prin curbarea excesiva a coloanei vertebrale in zona toracica (asa-numita cocoasa), evolutia bolii fiind insa lenta si fara simptome evidente, in prima faza.

O alta problema frecvent intalnita este scolioza, o afectiune complexa, deformarea coloanei avand insa alte cauze, in acest caz: factori genetici, o malformatie prezenta la nastere, leziuni, tulburari musculare, osteoporoza etc. Medicul este singurul care poate stabili cauzele si planul de tratament, insa pana la prima consultatie, poti afla totul despre scolioza din acest articol.

2. Adanceste depresia si starile negative

Potrivit unui studiu realizat la Universitatea de Stat din San Francisco, la care au participat 110 studenti, simplul fapt de a merge cu umerii lasati si privirea in jos duce la scaderea nivelului de energie si accentuarea starilor negative, inclusiv a depresiei.

3. Duce la tulburari digestive

Este, din nou, un aspect cunoscut de chinezi: potrivit medicinei chineze, o postura inadecvata poate cauza tulburari gastrointenstinale, nu doar curbarea coloanei vertebrale. Acelasi efect il pot avea si multele ore petrecute pe scaun.

4. Reduce durata de viata

Un studiu realizat in Australia, asupra a 11.000 de participanti, arata ca persoanele care petrec multe ore in fata televizorului au o speranta de viata mai mica, comparativ cu cele care dau mai putina atentie programelor TV. Acelasi studiu arata o scadere a duratei de viata cu 1,5 ani in cazul persoanelor care nu practica niciun fel de exercitii fizice.

5. Cauzeaza o respiratie neplacuta

O pozitie incorecta afecteaza plamanii, respiratia, dar si vocea, acesta fiind motivul pentru care artistii vocali acorda o importanta deosebita tinutei, atunci cand se afla pe scena, dar si in timpul exercitiilor de canto.

Sursa foto: Shutterstock.com