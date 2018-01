Triptofanul este un aminoacid foarte important care produce serotonina, melatonina si kinunerina.

Triptofanul este unul din 8 aminoacizi esentiali, nu poate fi sintetizat de organism si ca urmare el trebuie introdus prin dieta adecvata.

Cand ajunge in organism, triptofanul este transformat in 5-hidrotriptofan cu ajutorul caruia, creierul produce serotonina. Serotonina ac ioneaz ca neurotransmi tor; intervine In producerea somnului, In procese mintale si afective (depresie si anxietate, tulburare obsesiv-compulsiv), In functii motorii, in termoreglare, in reglarea presiunii arteriale, in actul vomei, in functii hormonale. Iata de ce este atat de important triptofanul pentru organismul nostru!

Substanta 5-hidrotriptofan (L-5-htp-ul) este prezenta in mod normal in organismul fiecarei fiinte umane si nu numai, pentru ca ori este transformat din L-triptofan, un aminoacid esential ingerat prin diferite alimente (lapte, carne, etc.), in cantitate si concentratie optime, prin procese biochimice moleculare, ori este ingerat ca atare prin intermediul anumitor nutraceutice, el fiind precursorul direct al serotoninei (5-hidroxitriptaminei - 5HT) - cel mai important neurotransmi tor al creierului.

Foto: Shutterstock/ Zerbor

Caren a de 5-htp, in organism, apare in conditii de stres intens, dar si datorita unei alimentatii eronate/dezordonate, explica Romedic.ro.

Astfel incat, trebuie sa intelegem ca absorbtia triptofanului in organism este influentata de dieta noastra

O dieta bogata in carbohidrati si cu un aport mai scazut de proteine stimuleaza productia de insulina si acest lucru ajuta la absorbtia triptofanului in creier si deci, productia de serotonina. Iata de ce consumul de carbohidrati creste nivelul de serotonina din corp.

Este bine sa cunosti aceste aspecte legate de functionare organismului tau, astfel incat, atunci cand te confrunti cu situatii stresante, stari de anxietate sau lipsa de somn, sa te gandesti ca un aport mai ridicat de alimente care contin triptofan, te va ajuta sa iti recapeti echilibrul.

O persoana care cantareste 70kg ar trebui sa consume in jur de 280 de mg de triptofan pe zi. Iata de unde isi poate procura acest ingredient minune al fericirii.

Alimentele cu un procent ridicat de triptofan includ: nucile, semintle, branza, tofu, carnea rosie, carnea de pui (organica), carnea de curcan (organica), pestele, ouale, fasolea, lintea si ovazul.

Top 10 alimente sanatoase care contin triptofan

1. Nucile si semintele de dovleac

La 100 g, continutul de triptofan este de 576 mg.

Alte nuci si semnite care asigura un aport ridicat de triptofan: semintele de chia, semintele de susan, semnitele de floarea soarelui, seminte de in, fistic, caju, alune de padure, migdale.

Foto: Pexels

2. Spirulina

La 100g, continutul de triptofan este de 929mg.

*Sugestie de consum: smoothie din spanac, afine si pudra de spirulina.

Foto: Shutterstock/ Elena Schweitzer

Citeste mai departe >>>