Dieta vanator fermier - Mark Liponis

Din ce in ce mai multi oameni devin supraponderali. De obicei, medicii ii sfatuiesc pe pacienti sa manance mai putin si sa faca mai multa miscare, ceea ce se reduce in final la vechea paradigma a caloriilor consumate si eliminate. Cercetarile medicale in privinta dietelor sunt confuze si adesea contradictorii. Nici doctorii, nici pacientii nu ar putea spune cucertitudine care plan de scadere a greutatii este cel mai bun!

Ne vedem nevoiti sa experimentam, sperand sa avem norocul de a da peste formula magica. Se naste intrebarea de ce nu reuseste medicina sa sorteze noianul de informatii si sa ne ofere sfaturile cele mai bune care sa dea posibilitatea oamenilor sa scape de kilogramele in plus si sa-si imbunatateasca sanatatea? Din fericire, studii stiintifice recente arunca o lumina noua asupra subiectului si s-ar putea sa ne ajute sa gasim in sfarsit o solutie a problemei: pentru unii e mai potrivita dieta saraca in glucide, pentru altii, cea saraca in lipide. De ce? Pentru ca unii oameni au un metabolism de vanator, in vreme ce altii au un metabolism de fermier.

In cartea de fata, doctorul Mark Liponis, un renumit expert in medicina preventiva si integrativa, iti va arata cum sa determini ce tip de metabolism ai si ce dieta este mai potrivita pentru tine astfel incat sa iti reduci greutatea si sa-ti imbunatatesti sanatatea in acelasi timp.

Cartea a fost publicata la editura Lifestyle.