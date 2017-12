Idei de cadouri naturiste de Craciun

Printre ideile de cadouri pe care le propune cel mai mare magazin online de produse naturiste din Romania se numara ceaiurile bio alaturi de ceainice sau cani, mierea de Manuka, ciocolata vegana, dar si seturile de ingrijire corporala si faciala, potrivite atat pentru femei, cat si pentru barbati. Produsele sunt ecologice si naturale si reprezinta variante de cadouri deosebite pentru familie, prieteni si apropiati.

Cadouri specifice sezonului rece

In topul cadourilor se regasesc lumanarile parfumate de Craciun. Pe Vegis.ro sunt disponibile seturi de lumanari de toate formele, printre care cele tip stalp sau in borcan. In functie de gusturile persoanei dragi, pot fi alese arome precum cafea, floare de portocal, birosa cu vanilie, afine si alte cateva miresme imbietoare.

In perioada rece, ceaiurile bio sunt o alternativa pentru bauturile calde de sezon. Ingrediente precum ghimbir, scortisoara, curmale, macese si guarana dau savoare si energie. Iar pentru pasionatii de ceaiuri, Vegis propune si accesorii precum cutii metalice de diferite forme pentru depozitare, ceainice sau cani din portelan cu modele simpatice.

Cadouri dulci si sanatoase

O alta varianta de cadou sunt seturile cu delicatese precum Gem de prune, struguri si anason stelat fara zahar si Dulceata de lapte cu ciocolata neagra. Acestea sunt deserturi perfecte pentru iubitorii de dulce, fiind in acelasi timp sanatoase si hranitoare. Gemul de maca si caise, cu 65% fructe infuzate cu super alimente, este de asemenea o alternativa pentru un cadou delicios.

Pentru sezonul rece, mierea de Manuka naturala este benefica pentru oricine. Pe langa gustul delicios, aceasta contine cel putin 75% cantitate de granule de polen Manuka cu efecte antioxidante puternice si proprietati de intarire a imunitatii. Este un cadou ideal pentru orice persoana care are nevoie de cresterea imunitatii si energizare.

Pastrand ideea de cadou dulce, ciocolata amaruie vegana si crema de ciocolata si cocos ecologica sunt perfecte pentru o persoana care stie sa se rasfete, dar care este atenta in acelasi timp si la silueta.

Cadouri de ingrijire faciala si corporala

Cadourile precum cosmeticele si produsele de ingrijire sunt speciale si pline de consideratie. Gelul de curatare a fetei cu carbune este ideal pentru o piele neteda, care pune in valoare frumusetea oricui. Balsamul pentru corp extrem de hranitor cu o formula bogata in unturi pretioase va completa ritualul de ingrijire a pielii persoanei dragi.

Iar pentru barbati, un cadou extrem de util in perioada rece este setul pentru barbierit cu produse din ingrediente naturale, precum sapunul cu carbune si uleiul de barba cu vetiver si cedru.

Mai multe idei de cadouri de la Vegis.ro sunt disponibile pe https://vegis.ro/pentru-craciun/