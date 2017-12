De ce racesc copiii cand merg la gradinita. 4 solutii pentru a trece cu bine peste viroze

Sunt putini parintii care nu s-au confruntat cu aceasta problema: imediat cum cel mic intra in comunitate si il duc la gradinita, apar simptomele virozelor sau racelilor. Copilul tuseste, ii curge nasul, face febra sau are dureri musculare, ceea ce inseamna ca trebuie sa mergi la medicul pediatru si sa il tii acasa cateva zile, pana cand se simte mai bine.

Multi parinti sunt insa ingrijorati de numarul mare de viroze: un copil poate avea pana la 12 astfel de raceli pe an, potrivit CDC. Aceste raceli sunt insa normale, spun medicii. In momentul in care copilul tau intra in contact cu microbi si germeni pe care nu i-a intalnit in mediul familial, organismul sau reactioneaza. Pentru a preveni si trata virozele sau racelile copilului, exista cateva solutii care iti pot fi de ajutor si este important, de asemenea, sa stii si ce greseli sa eviti:

Mizeaza pe preventie, nu pe tratament

Imunitatea este cea care ne protejeaza de boli, iar la copii, aceasta se formeaza in primii 12 ani de viata sau se poate obtine si in urma vaccinarii. De aceea, este important sa ajutam organismul micutilor sa isi dezvolte un sistem imunitar puternic si rezistent, care sa il protejeze atunci cand intra in contact cu virusuri, bacterii sau microbi. In acest articol despre sustinerea imunitatii la copii vei gasi informatii esentiale despre cum iti poti ajuta micutul sa aiba un sistem imunitar puternic, ce remedii naturale exista pentru sustinerea imunitatii, dar si care sunt factorii de risc pentru sistemul imunitar la copii. Dupa cum observi, exista si anumite boli care pot afecta imunitatea, pe care este vital ca medicul pediatru sa le diagnosticheze la timp.

Nu ii administra medicamente fara recomandarea pediatrului

In momentul in care copilul tau da primele semne de raceala, este bine sa mergi cu el la pediatru, pentru a te asigura ca nu este vorba despre ceva mai grav sau ca raceala respectiva nu evolueaza intr-o afectiune mai dificil de tratat. Evita intotdeauna sa ii dai medicamente copilului fara recomandarea medicului, intrucat organismul sau se va obisnui cu tratamentul si nu va mai raspunde la fel de rapid in viitor. De exemplu, o greseala grava este sa ii administrezi celui mic antibiotice, atunci cand are o viroza. Antibioticele sunt eficiente doar impotriva virozelor infectioase cauzate de bacterii si nu au niciun efect atunci cand raceala este cauzata de un virus. Organismul copilului va capata rezistenta la antibioticul respectiv, iar medicamentul va fi ineficient pe viitor.

Nu ezita sa il duci la gradinita, cand se simte bine

Copiii cu infectii virale pot fi contagiosi chiar inainte sa aiba vreun simptom, precum si dupa ce simptomele trec. Pe de alta parte, un copil care a avut o raceala puternica poate sa mai tuseasca si dupa ce i-a trecut raceala, pentru ca este posibil ca aceasta sa ii fi afectat usor plamanii. Asadar, poti avea un copil care nu are niciun simptom, dar este contagios, sau unul care tuseste, fara sa fie contagios, scrie The New York Times.

Momentul in care copilul se intoarce la gradinita poate fi discutat si cu medicul pediatru. De obicei, cel mic nu va reveni in comunitate cat timp nu se simte bine (face in continuare febra, se simte slabit, doarme mult). Multi parinti prefera sa isi tina acasa copiii pana cand acestia nu mai dau niciun semn de raceala, de teama sa nu fie criticati de ceilalti parinti, cu toate ca, asa cum am aratat mai sus, o tuse ramasa dupa o raceala nu inseamna neaparat ca virusul inca mai este in organism.

In schimb, pentru a-i intari imunitatea si a-i reda energia, este indicat sa iesiti la o plimbare scurta, cand se simte mai bine. Aerul curat il pote ajuta sa isi recapete forta mai repede si sa fie pregatit sa se intoarca la gradinita.

Reaminteste-i regulile elementare de igiena

O igiena buna este unul dintre cele mai importante lucruri pentru a tine departe virusurile si microbii. Cel mic trebuie sa stie pe dinafara si sa respecte regulile elementare de igiena: sa se spele pe maini inainte de fiecare masa, dupa ce foloseste toaleta, sa foloseasca servetele curate, sa duca mana la gura cand stranuta sau tuseste si sa nu foloseasca tacamurile sau paharele celorlalti copii. Reaminteste-i ori de cate ori este nevoie aceste lucruri si asigura-te ca le respecta chiar si atunci cand nu este supravegheat de parinti.

Un lucru foarte important pe care trebuie sa il retina parintii este ca o raceala sau o viroza luata de la gradinita nu este un capat de lume, ci inseamna ca sistemul imunitar al copilului tau a intrat in contact cu germeni necunoscuti lui pana in acel moment, iar acum devine mai puternic.

