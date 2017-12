Scurt ghid al starii de bine pe timpul iernii - sfaturile unei profesoare de yoga

Comunicat de presa

In opinia profesoarei de yoga Dana Tupa, impactul luminii asupra comportamentului nostru se masoara prin doua elemente - MELATONINA si SEROTONINA - care actioneaza ca directoare artistice ale dispozitiei noastre. in limbaj popular, sunt denumite si hormonii fericirii, deci se pare ca fericirea nu este un concept chiar atat de abstract pe cat credeam, ci este legata cumva de chimie, mai precis de chimia corpului nostru.

“Serotonina are un rol important in procesele mentale si afective, in producerea somnului, in functii motorii, in termoreglare, in reglarea presiunii arteriale, sexualitate, in actul vomei si in functiile hormonale. Serotonina e produsa la nivelul creierului si este implicata in procesul depresiei si in senzatia de somnolenta asociata cu trezitul mult prea tarziu, printr-un mecanism pe cat de rapid, pe atat de simplist: cand soarele apune, serotonina e transformata in melatonina, iar la rasaritul soarelui acest proces se opreste, numai daca reusesti sa fii treaz”, declara profesoara de yoga.

De ce suntem mai fericiti vara decat iarna?

Numeroase studii au demonstrat legatura intre productia de serotonina si alternanta zi-noapte, si au ajuns la concluzia ca oamenii sunt mai fericiti in timpul verii (datorita duratei mai mari a zilei, deci a cantitatii mai mari de lumina).

“Melatonina se afla in stransa legatura cu momentul zilei si lumina la care suntem expusi, este produsa de glanda pineala si regleaza starea de somn. Pentru functionarea noastra optima, aceasta trebuie sa fie in echilibru cu serotonina, altfel ne vom confrunta cu dereglari ale ritmului circadian, cu impact direct asupra starii noastre de spirit”, explica specialistul.

Cum echilibram starea de bine pe timpul iernii?

Din cauza ca, pe timp de iarna, suntem supusi unei cantitati mult mai mici de lumina, exista riscul tot mai crescut sa dezvoltam de la usoare stari de depresie la stari tot mai avansate. Pentru a ajuta la echilibrarea celor doi hormoni, avem la dispozitie urmatoarele solutii naturale si la indemana oricui:

1. Luminoterapia

Daca avem posibilitatea, ideal ar fi sa ne programam la inceputul lui ianuarie o vacanta de 15 zile, intr-o tara cu mult soare. Varianta mai putin costisitoare este o lampa speciala, echipata cu un bec de 10.000 lucsi, pe un spectru luminos solar lipsit de ultraviolete si infrarosii.

“Recomand amplasarea acestei lampi in bucatarie, astfel ca, la micul dejun, sa puteti beneficia de aceasta pentru cel putin 20 de minute. In plina iarna, cand stratul de nori este situat jos, si cand ajungem acasa pe intuneric, ar fi ideal sa o pornim pentru 20 minute, dar nu dupa ora 19:00, pentru a evita riscul de insomnie din lipsa trecerii de la serotonina la melatonina. Nu e obligatoriu sa stati nemiscati langa lampa, e suficient sa fiti inundati de lumina, practicand activitatile obisnuite. Este eficient sa plasati lampa in zona in care activati si o puteti achizitiona fie online, fie de la magazinele specializate”, declara profesoara de yoga Dana Tupa, fondatoarea PURNA Yoga Academy.

De asemenea, specialistul este de parere ca lumanarile naturale parfumate sau betisoarele naturale indiene frumos mirositoare, baile cu saruri, ceaiurile cu mirodenii si aromaterapia cu uleiuri naturale esentiale, vor creste substantial starea interioara de bine.

Foto: Africa Studio /Shutterstock