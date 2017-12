Ca sa fim sanatosi trebuie doar sa... dansam! Beneficiile fizice si psiho-emotionale ale dansului

Comunicat de presa

In secolul trecut, dansul era una dintre cele mai des intalnite metode de relaxare, de socializare, de mentinerii greutatii corporale si a unui tonus ridicat. Din nefericire, in zilele noastre, dansul nu mai este trait la intensitate maxima, prin dans nu se mai exprima emotiile si trairile reale, iar tot mai putina lume il practica.

In opinia psihologului Andra Tanasescu, depresia se instaleaza intr-un ritm tot mai accelerat in societatea actuala din cauza “sedentarismului social” si a nevoii tot mai mari de a interactiona mai mult virtuala decat in viata reala.

“Oamenii nu sunt neaparat mai sedentari decat erau acum cateva decenii, insa sunt mai sedentari social, adica nu mai simt acea placere, nevoie, dorinta de a sta la povesti cu oamenii, in viata reala, ci se inchid tot mai mult in ei. Acest stil de viata s-a rasfrant si asupra dansului, care este practicat de un numar tot mai mic de oameni. In fapt, dansul era una dintre acele metode de socializare cele mai intalnite si iubite de majoritatea oamenilor. Chiar daca se mai practica in zone tot mai izolate ale societatii, acesta nu mai transmite aceleasi emotii, nu mai este trait din strafundul sufletului si nu mai este folosit ca o metoda de socializare, ci mai mult in sensul performantei”, explica psihologul.

Care sunt beneficiile fizice si psiho-emotionale ale dansului?

Dansul atrage dupa sine nu doar beneficii fizice, cat mai ales beneficii de ordin psiho-emotionale.

“Dansul previne si trateaza anumite boli, fiind de ajutor in diabetul zaharat, unele afectiuni cardiovasculare, afectiuni musculare, articulare si osoase, obezitate, tulburari psihice etc, ajuta la intarirea oaselor si previne osteoporoza la femei, ajuta la ameliorarea sau preventia unor afectiuni articulare sau musculare, arde caloriile si este “adjuvant” in reglarea glicemiei", declara psihologul Andra Tanasescu.

De asemenea, prin dans, ajungem sa ne cunoastem mai bine corpul, incetineste procesele de imbatranire, energizeaza, ajuta la digestie, prin stimularea musculaturii trunchiului si crearea unui joc de presiuni care se transmit organelor digestive, previne anemia prin stimularea crearii unei cantitati mai mari de sange in organism, invatam tehnici de respiratie si intensifica reflexele”, adauga psihologul.