Ionii negativi, beneficii extraordinare pentru sanatate. Bucura-te de fiecare 'gura' de aer proaspat din natura!

Nu te lua dupa denumirea lor. Nu este nimic negativ in legatura cu ei. Ionii negativi aduc un imens beneficiu organismului nostru, in timp ce ionii pozitivi ne fac rau. Cea mai mare concentratie de ioni negativi o vei gasi in aerul curat, natural.

Perioada anotimpului racoros provoaca si o reimprospatare a atmosferei si e bine sa constientizam care sunt beneficiile aerului curat, incarcat de ioni negativi, pentru sanatatea noastra.

Ionii sunt particule invizibile din aer incarcate electric. Unele dintre aceste particule sunt incarcate pozitiv, iar altele negativ. Ionii pozitivi sunt molecule care au pierdut unul sau mai multi electroni, in timp ce ionii negativi sunt de fapt molecule de oxigen, care au o sarcina electrica negativa in exces. Ionii negativi se gasesc din abundenta in natura, cu precadere in jurul cascadelor, in zonele marine sau dupa furtuna, in zonele montane si in jurul padurilor.





Ionii negativi sunt prezenti in aerul pe care il respiram si in corpurile noastre. Ionii negativi se mai numesc de altfel si "vitaminele aerului", ei stimuland si armonizand procesele noastre vitale. Ei au un impact atat la nivel fizic cat si psihic.

Iata in ce fel contribuie ionii negativi la sanatatea noastra:

Neutralizeaza radicalii liberi

Revitalizeaza metabolismul la nivel celular

Potenteaza functionarea sistemului imunitar

Purifica sangele

Aduc un echilibru la nivelul sistemului nervos ajutand somnul si digestia.

Influenteaza starea generala de bine tot prin stimularea bunei functionari a sistemului nervos.

