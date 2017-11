Am primit aceste sfaturi pe email si WhatsApp si apoi am descoperit ca circula pe diverse canale ale internetului. Sunt atribuite Doctorului Guruprasad Reddy, B.V., de la Universitatea Medicala de Stat Osh din Moscova, Rusia. Nu se cunoaste insa daca au fost scrise in realitate de cel caruia i-au fost atribuite si daca informatiile prezentate sunt confirmate stiintific sau doar se bazeaza pe medicina populara intuitiva. Va prezentam de aceea si voua recomandarile care au devenit virale, dar va sfatuim sa le percepeti ca atare, ca pe sfaturi alimentare apartinand medicinei alternative si populare.

Tratati-va afectiunile cu responsabilitate, luati-va medicamentele recomandate de medic pentru bolile de care suferiti si cereti intotdeauna sfatul medicului atunci cand confruntati cu o afectiune usoara sau grava. Nu exista bun mai pretios decat sanatatea si se stie ca, in ceea ce o priveste, este intotdeauna mai bine sa previi decat sa tratezi.

Sfaturile Dr.-ului Guruprasad Reddy

1. Cartofii dulci galbeni si cartofii mov au bune proprietati de prevenire a cancerului.

2. A lua adesea cina noaptea tarziu poate creste riscul imbolnavirii de cancer la stomac.

3. Nu manca niciodata mai mult de 4 oua pe saptamana.

4. A consuma partea din spate a puiului poate creste riscul dezvoltarii cancerului de stomac.

5. Nu manca niciodata fructe dupa masa. Fructele ar trebui sa fie mancate inainte de mese.

6. Nu bea ceai in timpul perioadei menstruatiei.

7. Consuma mai putin lapte de soia si nu adauga zahar sau oua in laptele de soia.

8. Nu consuma rosii pe stomacul gol.

9. Consuma un pahar de apa plata in fiecare dimineata, inainte de a lua micul dejun, pentru a preveni pietrele la vezica.

Foto: bysora /Shutterstock

10. Nu manca cu 3 ore inainte de a te duce la culcare.

11. Evita sau consuma mai putin lichior. Nu are proprietati nutritionale si poate cauza diabet si hipertensiune.

12. Indiferent ca este preparata la prajitorul de paine sau la cuptor, nu manca paine prajita atunci cand este fierbinte.

13. Nu iti incarca telefonul sau alt dispozitiv langa tine atunci atunci cand dormi.

14. Consuma 10 pahare de apa pe zi pentru a preveni problemele legate de vezica si rinichi.

15. Consuma mai multa apa in timpul zilei, mai putina seara inainte de culcare.

Citeste continuarea pe pagina urmatoare >>