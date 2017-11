Zambetul are o putere fantastica asupra creierului. Beneficiile zambetului!

Aproape toti oamenii de pe planeta asociaza mental starea de fericire, de optimism cu zambetul. In fapt, acest simplu gest are o putere fantastica asupra creierului nostru, schimba doar in cateva secunde stari de suparare sau de depresie.

In opinia psihologului Lenke Iuhos (foto), atunci cand am dat drumul avanlanselor de sentimente pozitive cauzate de zambet, devenim mai toleranti la lucrurile care altminteri ne scoteau din sarite, avem mult mai mare incredere in noi, apropiem mai repede oameni in jurul nostru si deschidem mult mai usor usi.

“Din nefericire, nu mai avem ocazii multe sa ne exersam aceasta arma magica pe care o avem fiecare dintre noi in copilarie, deoarece stam tot mai des cu nasul in calculator, iar emotiile sunt simulate doar in mediul virtual, prin intermediul emoji-urilor. Multi dintre noi am uitat sa zambim, iar acest gest natural poate chiar fi - si de cele mai multe ori este - panaceul nostru, medicamentul care trateaza orice stare de spirit negativa si, de ce nu, boli fizice. Medicina a demonstrat ca exista boli psihosomatice, cauzate deci de starile noastre de spirit negative, care apasa si asupra organelor si retelelor noastre organice. Astfel, intreaga noastra sanatate depinde de starea noastra de spirit, de atitudinea noastra fata de viata si de zambetele pe care le share­-uim si in lumea reala, nu doar in cea virtuala”, declara psihologul Lenke Iuhos.

Zambetul ne face bine atunci cand lucram - un impuls spre succes

Zambetul este o expresie faciala functionala provocata de multe ori de un succes, de sentimentul de fericire, de cresterea interesului personal. Folosit la un nivel constient, acesta este o forma de comunicare a starii de bine. Prin faptul ca este un proces retrospectiv poate influenta pozitiv experienta emotionala traita.

Foto: Antonio Guillem /Shutterstock

“Sa luam ca exemplu situatia traita la un examen, la un interviu unde pot aparea si emotii cu o structura negativa, iar subiectul primit la examen starneste un sir de zambete naturale. in cateva secunde, studentul se simte in zona lui de confort, iar datorita relaxarii si a starii de bine generate de zambet, creierul va actiona pentru a da un randament ridicat. Astfel, este foarte important de constientizat faptul ca zambetul ne arata nu numai emotiile noastre in afara, dar are si un efect asupra interiorului, ceea ce ne ajuta sa ne facem sau sa ne provocam placerea”, explica psihologul.