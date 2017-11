In acelasi timp, cunoscutul profesor de yoga afirma ca atunci cand avem un organism acidic, existenta oxigenului in corp este foarte redusa si din aceasta cauza metabolismul nostru este incetinit. Cu alte cuvinte, mai mult asimilam decat dezasimilam.

“Daca mai mergi si la sala, si muncesti pana iti iese inima din piept (ceea ce se numeste “mod anaerob”), aciditatea creste si mai mult. Astfel, apar retentia de apa si grasimea, iar cea din urma preia aciditatea din zonele vitale (organe in special), protejandu-le in acest mod, depozitand totul cat mai departe posibil de organe, in zonele musculare. Acea grasime poate fi folosita in caz de nevoie, de urgenta, sau poate fi impinsa in sistemul circulator. Prin urmare, ar trebui sa multumim inteligentei corpului care ne protejeaza de excesul de aciditate cu ajutorul grasimilor. Insa, cu cat aciditatea este mai mare si depozitata neuniform in corp, cu atat ii este mai greu corpului sa faca fata tuturor proceselor si sa ne protejeze, iar procesul de imbatranire este grabit in acest context”, afirma profesora de yoga Dana Tupa, fondatoarea PURNA Yoga Academy.

Doar cei grasi au aciditate crescuta in corp?

Raspunsul este categoric NU. Si cei slabi, chiar foarte slabi, pot avea exces de aciditate la randul lor. “Aceasta aciditate generala permite dezvoltarea fungilor si a microorganismelor care se dezvolta foarte rapid si ne consuma nutrientii. Observa majoritatea oamenilor supraponderali si vei vedea tendinta lor de a manca lucruri super procesate, nesanatoase, fast food, cat de multe prajeli, dulciuri sau fainoase. Unii oameni simt nevoia sa manance exact acest gen de alimente... acide, tocmai pentru ca microorganismele din corp se hranesc cu nutrientii din hrana astfel ca ajungi sa nu simti satietate dupa ce ai mancat ceva sanatos si usor”, declara profesoara de yoga la nivel international, Dana Tupa.

Dana Tupa, o intalnire cu Dalai Lama



Dieta alcalina ne ajuta sa recastigam lupta din corpul nostru

“V-ati gandit vreodata de ce tin mai mult bateriile alcaline? Pentru ca sunt ... alcaline, deci dau mai multa energie, au o reactie bazica! Orice baterie care s-a consumat, are acid in exces si practic nu se mai poate produce reactia ce duce la aparitia energiei, facand-o inutilizabila. Cam la fel se petrece si cu un corp acid: esti obosit, vlaguit, oricat ai dormi nu-ti ajunge, cu alte cuvinte: nu ai suficienta energie”, explica Dana Tupa.

Totodata specialista ne recomanda sa incercam dieta alcalina, chiar si pe scurte perioade de timp, sau macar cateva zile din luna, astfel incat lupta din corpul nostru sa fie castigata:

• consuma cat de multe salate si verdeturi, spirulina si chlorella, lamaie in apa de baut, avocado, brocolli, seminte diverse muiate in apa de seara si consumate dimineata, sucuri de iarba de grau, orz, castraveti etc.;

• masoara-ti PH-ul cu ajutorul unei hartii speciale, in mod regulat;

• foloseste MSM (Methyl Sulphonyl Methane). A nu se confunda cu MSG (monoglutamatul de sodiu, care este pus in aproape tot ceea ce mancam sau bem, sau pe care il punem in mancare sub forma de concentrate care "sa dea gust", facand sa ne "exlodeze" papilele gustative si distrugand treptat creierul). MSM-ul se afla in concentratie mare in tot ce este verde si are capacitate de alcalinizare imensa. Se adauga in ceea ce bem (gustul nu este foarte placut si de aceea se amesteca cu sucuri naturale, in general).• foloseste numai ulei presat la rece, introduceti uleiul de in in dieta, intrucat contine Omega 3, sau daca aveti posibilitatea, consumati Krill Oil.

Daca veti consuma Omega 3 si 6 in raport de 2:1 si in acelasi timp veti elimina uleiurile rafinate si grasimile animale, zaharul, lactatele si fainoasele, veti observa ca incepeti sa slabiti. Corpul va elimina treptat grasimea acida din tesuturi, fara a face mari eforturi. Si culmea: nici nu va va mai fi asa foame, pentru ca fungii si microorganismele nu vor mai cere de mancare, conchide profesoara de yoga Dana Tupa, fondatoare PURNA Yoga Academy – prima scoala de yoga din Romania acreditata de Yoga Alliance International din Statele Unite.

Dana Tupa este Expert Yoga Teacher din Romania acreditat la Yoga Alliance International USA cu cea mai inalta calificare, E-RYT500. Este si Fondatorul PURNA Yoga Academy, prima scoala de yoga din Romania acreditata la acelasi for international, scoala care a scos, in 2014, primii instructori yoga din Romania, acreditati international. A participat la multiple cursuri yoga pe diferite ramuri (Hatha, Kriya, Kundalini, Pranayama, Yantra, Laya, Nidra Yoga), alaturi de profesori si maestri din Romania si din strainatate (Thailanda, Elvetia, Italia, UK, India, Turcia). Este master NLP, a studiat Strategic Interventions, cu Tony Robbins si Chloe Madanes. A urmat cursuri de Vipassana in Chiang Mai, Thailanda, participand si la seminarii cu Dalai Lama in Elvetia si India. A sustinut cursuri de yoga si seminarii, atat in Romania, cat si in Thailanda, cel mai de succes dintre ele, considerandu-l a fi, Yoga Scopului, un mix de tehnici yoga foarte puternice, NLP, meditatie si vizualizare.