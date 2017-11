Carbunele activ poate fi folosit ca medicament sau pentru starea generala de bine in organism, cat si pentru infrumusetare.

Carbunele medicinal se prezinta in diverse forme: pudra, capsule sau pastile si poate fi achizitionat din farmacii sau magazine naturiste. Carbunele activat poate fi folosit ca medicament sau pentru starea generala de bine in organism, cat si pentru infrumusetare.

Daca auzi cuvantul „carbuni”, te gandesti in mod evident la cei pe care ii folosim la gratare, dar carbunele medicinal este un material diferit care contine carbon, ceea ce ii da abilitatea extraordinara de a se lega chimic cu alte substante, devenind un purificator eficient. Carbunele medicinal sau activ este folosit in medicina cat si industrial. Este de asemenea un abraziv delicat si de aceea il gasim ca si component al produselor de infrumusetare uneori.

Beneficiile surprinzatoare pentru sanatate ale carbunelui medicinal

Aceasta substanta este des folosita pentru curatari industriale sau la producerea vinului. Este atat de delicat incat poate fi folosit si pentru corp. Carbunele activ este uimitor ca si produs medicinal dar si pentru practicile noastre de igiena.

De exemplu….

6 beneficii uluitoare ale carbunelui medicinal

1. Carbunele activ salveaza vieti

Profesionistii din domeniul medical folosesc cu regularitate carbunele activ pentru a trata persoane care au ingerat otravuri sau au consumat prea mult alcool. Carbunele medicinal actioneaza ca un magnet pentru chimicalele daunatoare din corp, neutralizandu-le si impiedicand sistemul digestiv sa le absoarba. Medicii mai folosesc aceasta substanta pentru a curata sangele persoanelor cu deficiente in functionarea ficatului sau rinichilor.

2. Carbunele activ ne salveaza de "raul de a doua zi", dupa petreceri

Pudra de carbune activ poate absorbi componentele daunatoare pentru corp din alcool si asa ca poti merge linistit/a la chefuri de aici in acolo. Corpul nostru reactioneaza la congeneri - substante din alcool si acesta este principalul motiv pentru care ne simtim rau dupa consum. Ia cu tine niste carbune medicinal atunci cand vrei sa consumi alcool.

3. Carbunele activ albeste dintii

Cand vei folosi pentru prima data pudra de carbune activat ca sa iti cureti dintii, vei crede poate ca ai facut o greseala. Nu te speria cand iti vezi dintii innegriti. Beneficiile carbunelui pentru curatarea dintilor merita efortul. Carbunele activ actioneaza ca un abraziv gentil, inlaturand cu grija petele de pe dinti, fara a-ti ataca smaltul. Carbunele poate fi usor inlaturat clatind gura cu apa.

4. Curata fata si parul in profunzime

Carbunele activ curata substantele nedorite de pe suprafata pielii – fungi, murdarie, bacterii, permitand microbiomului benefic al pielii sa isi refaca echilibrul. De asemenea, are un rol in a reduce impactul radicalilor liberi asupra organismului, care fura electroni celulelor pielii provocandu-le stricaciuni si facand ca pielea noastra sa arate mai imbatranita.

Pudra de carbune activ este buna si pentru par, curatandu-l de celule moarte si alte substante care il murdaresc. Foloseste-l o data pe saptamana pentru o curatare mai in profunzime.

5. Carbunele medicinal linisteste arsurile la stomac

Carbunele medicinal ajuta in cazul problemelor de stomac. Neutralizeaza substantele care iti afecteaza stomacul in mod negativ provocand balonari si arsuri.

6. Carbunele activ ajuta corpul sa proceseze toxine

Cultura noastra ne expune astazi la un nivel fara precedent de poluare, metale grele si mancaruri puternic procesate. Corpurile noastre fac treaba buna in a sintetiza toti acesti stimul negativi eliminand toxine, totusi suntem expusi in mod constant la substante daunatoare. Carbunele activ sau medicinal ne poate ajuta organismul in lupta cu factorii daunatori, ajutandu-l sa se curete de bacterii nedorite, toxine, metale grele, neutralizandu-le.

Balonare, aerofagie, sindromul colonului iritabil

Diaree, toxiinfectii alimentare, colita, colita ulcerativa, rectocolita ulcero-hemoragica

Intoxicatii cu alcool.

Carbunele activat are avantajul de a putea fi folosit in cantitati mult mai mici decat carbunele medicinal obisnuit, avand insa efecte mai puternice.

Cum sa utilizezi carbunele activ/ medicinal

Ca multe alte substante de curatare, carbunele activ vine la pachet si cu atentionari. In primul rand, ai grija sa nu il folosesti impreuna cu alte suplimente. Se leaga chimic cu substante care trec prin sistemul nostru digestiv si astfel, poate sa reduca din efectul celorlalte medicamente sau suplimente pe care le iei, inclusiv pilula contraceptiva!

Este indicat deci sa nu suprautilizezi acest produs sau, daca il folosesti intern, sa ai grija sa il iei cu cateva ore inainte sa ingerezi celelalte suplimente sau medicamente si atunci totul este in regula.

Ai grija sa consumi multa apa atunci cand ingerezi carbunele medicinal pentru ca poate avea si acest efect de deshidratare.

De asemenea, ai grija sa folosesti fie intern, fie extern, carbune medicinal provenit dintr-o sursa naturala si de la producatori de incredere.

Carbunele medicinal are numeroase beneficii si va sfatuim sa va bucurati din plin de ele.