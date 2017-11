Din inima si mainile mele. Cum sa obtinem sanatate si echilibru prin terapia craniosacrala

Terapia Craniosacrala este o metoda de tratament foarte eficienta, care vine in sprijinul inteligentei proprii a corpului si a capacitatii lui innascute de a se vindeca. Zeci de mii de practicieni din lumea intreaga pot depune marturie despre eficienta acestei terapii, care cunoaste o dezvoltare foarte rapida.

In cartea "Din inima si mainile mele", Kate Mackinnon impleteste propria sa experienta legata de folosirea Terapiei Craniosacrale, cu studii de caz si explicatii detaliate, usor de inteles, ale teoriei din spatele acestei metode de tratament. Chiar daca nu ai mai auzit niciodata de Terapia Craniosacrala, sau daca te-ai gandit ca nu ti se adreseaza tie, sau daca te afli, in prezent, sub alta forma de tratament, aceasta carte are ceva pentru tine.

Citind-o, vei afla tehnici simple, sigure, pe care le poate aplica oricine si pe care le poate primi oricine. Dar cel mai important este ca vei dobandi o intelegere mai profunda a puterilor uimitoare ale corpului omenesc si a modului in care, prin ajutorul personalizat oferit de Terapia Craniosacrala, corpul isi poate gasi singur echilibrul si sanatatea.

Autor: Kate Mackinnon; Cartea a aparut la editura For you