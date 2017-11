Postul pentru trei zile poate regenera intregul sistem imunitar chiar si in cazul batranilor, arata o echipa de cercetatori de la Universitatea Southern California, condusa de catre Prof. Dr. Valter Longo.

Atentie: *O astfel de dieta ar trebui sa fie tinuta numai sub supravegherea unui medic!

Postul in terapiile alternative

Postul este de multa vreme folosit in terapiile alternative, dar in acest moment, tot mai multe cercetari arata ceea ce oamenii stiau in mod intuitiv de mii de ani. Postul ajuta la regenerarea organismului. Dupa cum stim, toate traditiile spirituale incurajeaza postul ca si metoda de purificare la toate nivelurile fiintei.

Postul in cercetarile de astazi

In Romania, Valeriu Popa este cunoscut pentru terapiile sale alternative dedicate bolilor „considerate incurabile”, terapii care includ postul negru pentru perioade indelungate.

Cercetatorii din ziua de astazi se indreapta spre studiul capacitatii naturale a corpului de a se vindeca. Cel mai recent studiu s-a desfasurat la Universitatea Southern California (2013-2015). In prezent, coordonatorul studiului, Prof. Valter Longo a creat o dieta pe care o denumeste Dieta ProLon si care are efecte asupra sanatatii generale si procesului de imbatranire, spune cercetatorul.

Chiar daca dietele care includ postul au fost criticate de catre nutritionisti ca fiind nesanatoase, noile cercetari demonstreaza ca procesul de infometare al corpului stimuleaza celule stem sa produca noi celule albe care ne ajuta sa luptam impotriva infectiilor. Cercetatorii de la Universitatea Southern California spun ca aceasta descoperire poate fi benefica pentru pacientii care sufera de de degenerarea sistemului imunitar, cum ar fi pacientii de cancer.

Postul ii ajuta si pe cei in varsta, pentru ca in cazul lor, sistemul imunitar este slabit si nu mai poate lupta impotriva bolilor.

Cercetatorii spun ca postul provoaca un „proces regenerativ”: „Celulele stem primesc prin post O.K.-ul pentru a incepe regenerarea intregului sistem”, spune Prof. Valter Longo, profesor de gereontologie si biologie la Universitatea din California, conform publicatiei britanice Telegraph.co.uk.

Studiul - Ce efect are postul asupra sanatatii?

100 de adulti cu varsta intre 20 si 71 de ani au fost inclusi intr-un cicluri de alimentatie care includeau si cate trei zile cu o dieta cu putine calorii – „dieta care mimeaza postul”, intre 2013 si 2015. In timpul cercetarii, participantilor li s-a cerut sa posteasca regulat pentru 2-3 zile, de-a lungul unei perioade de sase luni. Ca rezultat, participantii la acest studiu au prezentat o reducere a riscului de cancer, diabet, boli de inima si alte boli ale imbatranirii.

Postul prelungit forteaza organismul sa isi folosesaca depozitele de glucoza si grasimi si de asemenea o proportie semnificativa dintre celulele albe ale corpului. In timpul fiecarui ciclu de post, aceasta deprivare de celule albe induce schimbari care provoaca celulele stem sa produca noi celule imunitare sanatoase.

Cercetatorii au mai descoperit ca postul indelungat reduce enzima PKA, care are legatura cu imbatranirea si care este in acelasi timp un hormon ce creste riscul de cancer si dezvoltarea tumorilor.

„Cand te infometezi, sistemul incearca sa economiseasca energie si unul dintre lucrurile pe care le poate face pentru a economisi, este sa recicleze celulele sistemului imunitar care nu mai sunt de folos, in special cele care sunt bolnave. ”, explica Dr. Longo.

„Vestea buna mai e ca, prin intermediul postului, intregul organism scapa in de parti care pot dauna sau sunt imbatranite. De exemplu, daca un sistem este foarte degenerat de chimioterapie sau imbatranire, prin post, pacientul reuseste practic sa provoace regenerarea intregului sistem imunitar.”

Postul pentru 72 de ore ii protejeaza pe pacientii de cancer impotriva impactului toxic pe care il are chimioterapia: „Chiar daca chimioterapia salveaza vieti, cauzeaza stricaciuni colaterale sistemului imunitar. Rezultatele acestui studiu arata ca postul poate sa atenueze efectele negative ale chimioterapiei”, spune coautoarea studiului Tanya Dorff, porofesor asistent de medicina clinica.

„Este nevoie sa mai facem studii clinice cu privire la acest subiect, iar o astfel de dieta ar trebui sa fie tinuta numai sub supravegherea unui medic.”, atrage atentia specialista.

Conform The Telegraph, exista si experti britanici care sunt mai sceptici cu privire la aceasta cercetare. Dr Graham Rook, profesor emerit de imunologie la University College London considera studiul ca fiind „incert”.

Chris Mason, profesor de medicina regenerativa spune ca „Studiul prezinta date foarte interesante. Arata ca postul reduce numarul de celule si marimea celulelor, pentru a-si reveni dupa 72 de ore. Acest lucru poate fi folositor, pentru ca nu este o perioada prea lunga pentru cineva cu cancer si nu le poate face rau. Dar cred ca cea mai buna formula de a duce studiul mai departe, ar fi ca acest efect sa fie obtinut prin intermediul unor medicamente. Nu stiu sigur daca postul este cea mai buna idee. Oamenii sunt mai bine daca mananca in mod regulat.”

Dar coordonatorul studiului, Dr. Longo contra-argumenteaza: „Nu exista dovezi ca postul ar putea fi periculos, dar exista dovezi puternice ca el este benefic. Am primit e-mailuri de la sute de pacienti de cancer care au combinat chimioterapia cu postul, multi fiind asistati de medicii lor oncologi. Astfel incat, marea majoritate a raportat efecte benefice, in timp ce doar cativa au raportat efecte secundare cum ar fi lesinul si o temporara marire a markerilor hepatici. Trebuie sa terminam in mod cert sa facem mai multe teste, dar pana acum, rezultatele sunt promitatoare.”

