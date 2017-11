Lampile din sare de Himalaya. Uimitoare beneficii in lupta cu stresul si anxietatea

Lampile cu sare genereaza si elibereaza ioni negativi, care sunt in esenta ioni de oxigen cu un electron suplimentar atasat la acestia. Ionii negativi sunt gasiti in mod natural in aer liber in natura, in special in apropierea raurilor si cascadelor sau a altor surse de apa curgatoare proaspata.

Cu milioane de ani in urma a exista o mare situata in nordul Pakistanului. De-a lungul timpului aceasta mare s-a evaportat treptat, treptat, lasand in urma cateva tone de sare de mare cristalizata, care acum este ingropata adanc sub muntii muntosi bogati in minerale.

Ei bine, de aici este scoasa majoritatea sarii roz de Himalaya.

Formarea naturala a straturilor a dus la adaugarea a peste 84 de minerale in sare. Acestea includ cupru, calciu, fier, sulfati, zinc, magneziu si altele. In timp ce minele de sare au fost active timp de sute de ani, beneficiile sarii de Himalaya au devenit cunoscute recent. Un astfel de impact pozitiv pe care sarea il poate oferi este ameliorarea anxietatii - unul dintre cele mai frecvente tipuri de probleme de sanatate din intreaga lume. Asadar, daca va aflati printre milioanele de oameni care sufera de tulburari de anxietate, o lampa de sare de Himalaya chiar poate face minuni.

Lampile din sare pot face minuni atat pentru sanatatea ta, cat si pentru casa datorita capacitatii lor naturale de curatare a aerului. Lampile cu sare genereaza si elibereaza ioni negativi, care sunt in esenta ioni de oxigen cu un electron suplimentar atasat la acestia. Ionii negativi sunt gasiti in mod natural in aer liber in natura, in special in apropierea raurilor si cascadelor sau a altor surse de apa curgatoare proaspata.

Atunci cand ii respiram, ei reactioneaza cu corpul nostru si produc efecte pozitive. Ca atare, atunci cand oamenii spun ca se simt mai fericiti, mai linistiti si mai zen in apropierea acestor zone, starea lor este datorata ionilor negativi la care sunt expusi.

