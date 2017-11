Ochii nostri au un microbiom al lor. Iata cum poti sa ai grija de bacteriile bune ale ochilor!

Una dintre cele mai importante ale avantaje pe care le avem in evolutia tehnologiei medicale astazi, este descoperirea si incelegerea rolului pe care microbiomul – comunitati de microrganisme care traiesc in corpul nostru si care ne ajuta sa supravietuim. Acestea sunt bacteriile bune pentru noi.

Microbiomul este format din bacterii, virusi, arhee si microbi care traiesc pe pielea si in corpul nostru si avand un rol benefic pentru sanatatea noastra. Ne putem astepta ca cercetarea in acest domeniu sa cunoasca o dezvoltare nemaipomenita in urmatoarea perioada.

Un lucru este foarte important in legatura cu microbiomul: Stilul nostru de viata este foarte important in ceea ce priveste sanatatea microbiomului, explica mindbodygreen.com. Cercetatorii au descoperit astazi ca microbiomul sanatos ochilor traieste in membranei conjunctive si cornee. Rolul microbiomului este acela de a imuniza si de a pazi impotriva agentilor patogeni.

Astfel, trebuie sa stim ca ochii nostri sunt protejati de un microbiom prietenos care ne protejeaza ochii de primejdii si pe care trebuie sa il ingrijim.





Rolul protector al microbiomului din membranele mucoase ca cele din gura, sinusuri si intestin sunt foarte bine documentate. La fel de important este si microbiomul ochilor.

Concentrandu-ne asupra sanatatii acestuia putem sa evitam probleme serioase ale ochilor. Este important sa imtarim sanatatea microbiomului prin schimbari ale stilului de viata, explica mindbodygreen.com Iata ce poti sa faci, dupa cum explica medicul Sam Berne pentru cunoscuta publicatie de sanatate. Preluam si noi cateva idei importante:

1. Protejeaza-ti microbiomul ochilor: Consuma alimente anti-inflamatoare

Ne referim la modul general la mancaruri ca fructe si vegetale proaspete. Fructele de padure sunt foarte recomandate, goji, somon, ulei de masline extravirgin, ulei de nuca de cocos, oua organice.

2. Protejeaza-ti microbiomul ochilor: Evita alimente inflamatoare

Ne referim la sucuri acidulate, iaurturi din magazin, alune, alimente procesate din soia, alimente prajite, carne neorganica, gluten, zahar, alcool si carne rosie.

3. Protejeaza-ti microbiomul ochilor: Urmeaza regula 20/20/20 atunci cand vine vorba despre elctronice

Asta inseamna sa iti iei 20 de secunde pauza la fiecare 20 de minute si sa privesti un obiect care se afla la aproximativ 6 metri departare (20 de picioare). Iti protejezi in felul acesta ochii impotriva luminii albastre pe care o emana dispozitivele electronice.

