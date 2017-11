Afectiunile toamnei si solutii naturiste impotriva lor

Comunicat de presa

Trecerea brusca de la temperaturi ridicate la vreme cu vant, ploaie si putine grade peste zero, aglomeratia din lunile de toamna, traficul intens si o reducere a volumului de fructe si legume proaspete consumate transforma toamna in perioada in care gripa si raceala incep sa puna probleme chiar si celor mai sanatoase organisme.

Vegis.ro, magazin online cu produse naturiste, propune cateva solutii simple si eficiente pentru prevenirea si tratarea racelilor de toamna, precum si starilor de astenie specifice lunilor reci.

Produsele apicole

Mierea de Manuka si produsele apicole cu polen, propolis sau laptisor de matca ne ajuta in stimularea sistemului imunitar. Datorita proprietatilor sale antibacteriene, mierea de Manuka, produsa doar in Noua Zeelanda sau unele parti ale Australiei, este considerata cel mai puternic antibiotic natural. Mierea de Manuka Wedderspoon KFactor 16 contine minim 75% concentratie de polen specific florii manuka si este ideala pentru preventia si intarirea imunitatii in aceasta perioada.

Pentru copii, Vegis.ro a creat un kit special de produse apicole pentru imunizare, 100% naturale si romanesti. Pachetul exclusiv cuprinde Borcanul copiilor veseli, un amestec de produse apicole, fructe uscate si nuci si spray-ul Gatulet fericit, cu propolis, miere si apa. Kitul pentru imunitate este creat ca aliat pentru reducerea incidentei starilor gripale in randul celor mici.

Produse naturiste ce stimuleaza imunitatea

Alimentele cu un continut ridicat de vitamine si minerale ajuta la stimularea apararii naturale a organismului impotriva virusilor si bacteriilor. Echinaceea, socul sau ghimbirul sunt si acestea produse naturiste cu efecte antivirale demonstrate, ce pot fi introduse cu usurinta in dieta zilnica.

Dintre produsele naturiste care activeaza sistemul imunitar, ceaiul de macese, chimenul negru, catina, astragalus sau moringa sunt eficiente. Acestea actioneaza impotriva factorilor care favorizeaza aparitia diverselor afectiuni de toamna si dezvolta capacitatea organismului de a se apara singur.

Aromaterapie pentru relaxare

Sarurile si uleiurile de baie ajuta la eliminarea stresului cotidian, la relaxare si ridicarea nivelului bunei dispozitii. Persoanele care gestioneaza bine stresul si reusesc sa elimine starea de oboseala generata de acesta fac fata mai bine impotriva afectiunilor de sezon. In plus, relaxarea impiedica instalarea asteniei de toamna, fiind un bun remediu impotriva starilor apatice si lipsei de energie.

Remedii naturiste

Un remediu naturist popular pe Vegis.ro in special in sezonul rece este Citromicina, extract din samburi de grapefruit. Complexul de substante extras din semintele de grapefruit este un antibiotic cu spectru larg de actiune, distrugand nu mai putin de 800 de tulpini de bacterii, inclusiv unele rezistente la antibioticele de sinteza. Una dintre actiunile sale fiziologice este contributia la functionarea normala a sistemului imunitar.

Despre Vegis.ro

Vegis.ro este cel mai mare magazin online de produse naturiste din Romania. Infiintat la inceputul anului 2012, Vegis.ro comercializeaza de aproape 6 ani produse naturiste, bio sau vegane pentru cei interesati de un stil de viata sanatos si o nutritie bazata pe produse ecologice si naturale.