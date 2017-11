Un stil de viata sanatos inseamna ca in mod regulat sa te dedici unor alegeri sanatoase. Inseamna sa crezi in niste principii si sa traiesti conform acestora zi de zi. Inseamna, in primul rand, sa inveti sa ai grija de tine!

Cele 10 legi esentiale ale unei vieti sanatoase!

1. Pentru o viata sanatoasa: Mergi cel putin 10 mii de pasi pe zi

Sunt echivalentul a vreo 8 kilometri. Este esential pentru sanatatea ta si ai nevoie sa fii foarte persistent/a in acest obicei, explica mindbodygreen, site-ul nostru preferat care este dedicat sanatatii. Iata cateva modalitati prin care poti sa indeplinesti aceasta tinta:

- Parcheaza cat mai departe

- Foloseste trepetele intotdeauna

- Plimba-ti cainele

- Foloseste pauza de pranz si pentru plimbari; poti sa iti faci pachetel si jumatate din pauza de masa o poti folosi pentru o plimbare.

2. Pentru o viata sanatoasa: Invata-ti corpul sa fie sanatos prin perseverenta

Cand a fi sanatos devine un obicei, corpul tau stie sa raspunda in acord cu acest obicei. Daca reusesti sa dai la o parte dulciurile pentru o perioada, corpul tau se obisnuieste si ajunge sa nu mai simta nevoia de dulce.

Pentru un astfel de corp, prea mult zahar va avea un gust oribil. Incearca sa iti oferi mici doze de dulce, cum ar fi ciocolata neagra sau guma de mestecat, pana cand corpul tau se obisnuieste sa nu mai ceara zahar. Ideea este sa nu fii un dictator cu corpul tau, ci sa il inveti treptat ce este mai bine pentru el.

Foto: Nathan Cowley/ Pexels

3. Pentru o viata sanatoasa: Nu sari peste micul dejun!

In aceasta lume a noastra agiatata si mereu pe fuga, prea multi dintre noi ne-am obisnuit sa nu mai mancam micul dejun. Este insa foarte important sa nu ne privam corpul de nutrienti, chiar atunci cand are mai tare nevoie de acestea. Primele ore ale zilei inseamna momentul cand suntem de obicei cel mai activi.

Daca mancam micul dejun la ore regulate, ne obisnuim corpul sa ceara sa fie hranit atunci cand are nevoie.

4. Pentru o viata sanatoasa: Transpira in fiecare zi

Corpul nostru este uluitor. El stie sa elimine toxine si sa isi regleze temperatura prin intermediul transpiratiei. Daca nu facem exercitii de cardio in fiecare zi, corpul nostru nu mai stie sa apeleze la aceasta functie, spune Erin Oprea, antrenoare de fitness.

Foto: Dhyamis Kleber/ Pexels