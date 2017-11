Toxinele impiedica slabirea

Ia aminte! Ai nevoie de o alta abordare. Stii ca toxinele te impiedica sa slabesti? Cum? De ce?

Simplu! Pentru ca organismul isi construieste un sistem de aparare prin intermediul grasimii. Tesutul gras izoleaza toxinele, le neutralizeaza. Si uite asa, tu devii din ce in ce mai pufoasa.

Dar ce inseamna in mod concret toxine?

“Orice fel de aliment procesat, conservat, hipercaloric-nonnutritiv (ulei; fainuri; orice dulce rafinat in afara de fructe intregi proaspete; alimente naturale supraprelucrate termic)”, ne explica dr balenolog de la Danubius Health Spa Resort, Suzana Pretorian. Pe de alta parte, “nutrientii sunt vitaminele, mineralele, enzimele, substantele fitochimice care exista in alimente vegetale neprelucrate termic.”

Si daca vrei sa ai un stil de viata curat care sa te tina departe de celulita si kilogramele in plus, atunci ia in calcul sa tii la distanta si stimulentele de genul cofeina, alcool si tutun, dar si medicamentele si… suplimentele care contin conservanti.

Si o sa vezi ca incet-incet, scapi de kilogramele in plus. Fii pozitiva, fereste-te de emotiile negative care cresc acidotatea corpului si produc blocaje energetice.

Foto homepage: Pexels