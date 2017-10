Cartea "Plante si miresme biblice. Hrana pentru suflet si trup" este disponibila pe site-ul Elefant.ro

Dumnezeu a inzestrat plantele cu frumusete, cu gratie, dar si cu proprietati vindecatoare si nutritive: ele au fost create, potrivit Vechiului Testament, pentru a ne mangaia sufletul si a ne vindeca si hrani trupul. Autorii acestei carti extraordinare, Plante si miresme biblice, acad. dr. Ovidiu Bojor si col. farm. Dumitru Raducanu, descifreaza structura informationala a unui numar de aproximativ 90 de plante cu puteri terapeutice, mentionate in Vechiul si-n Noul Testament.

Faptul ca plantele au fost create in a sasea zi a Facerii dezvaluie ca Domnul – in iubirea si-n inteligenta sa uluitoare – a anticipat prin ele remediile pentru bolile posibile ale sufletului si ale trupului omenesc. Campiile, gradinile, padurile si intreaga natura formeaza o farmacie uriasa, pe care – cu profesionalism, cu indrazneala, cu iubire de oameni si cu acuratete – cei doi autori ai cartii Plante si Miresme Biblice ne-o arata si ne-o daruiesc, asa cum este ea "in launtru”, in partea sa ascunsa, datatoare de vindecare.

Cu alte cuvinte, autorii ne traduc retetele scrise de Dumnezeu insusi in plante, in flori, in seminte si-n radacini, iar noi ar trebui doar sa luam aceste exceptionale traduceri si sa ne intoarcem la "doctorul divin”, incredintati fiind ca cel ce a stiut ca ne vom imbolnavi ne-a scris "in plante” si cum sa ne vindecam. Retetele vindecatoare si hranitoare se regasesc in minunata carte a celor doi oameni de stiinta, care au avut viziunea intalnirii stiintei cu credinta si a umanului cu divinul, studiind imperiul farmaceutic ascuns in lumea tulburatoare a plantelor biblice.

„Plante si miresme biblice, plante si miresme divine, as spune eu, este o carte care trebuie sa ne stea aproape, caci ea ne va ajuta sa ne imprietenim cu plantele si sa ne bucuram ca ele sunt un dar divin, care – folosit cu intelepciune, iubire si credinta, la vremea potrivita – ne poate reda starea de bine si chiar sanatatea sufletului si a trupului.“ - Maria Timuc

