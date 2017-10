David Servan-Schreiber: Noile reguli ale dietei (SI NU NUMAI) care pot tine la distanta cancerul!

Afla de la un mare expert in neurologie care sunt cele Noile Reguli ANTICANCER, pe care daca le respectam, ar putea tine la distanta cancerul, aceasta boala atat de comuna in ziua de astazi....

David Servan-Schreiber, doctor in medicina, profesor adjunct de oncologie la Anderson Cancer Center (Universitatea din Texas), profesor clinician de psihiatrie si autorul cartii “Anticancer, un nou stil de viata”, isi sintetiza intr-un articol publicat pe Huggingtonpost.com cateva din teoriile si regulile proprii legate de alimentatia si stilul de viata care ar putea preveni sau incetini aparitia si dezvoltarea cancerului, aceasta boala care a devenit, din pacate, atat de comuna in ziua de astazi. De asemenea, David Schreiber a fost cofondatorul Centrului de Medicina Integrativa.

Ideea articolul i-a fost inspirata specialistului de regulile alimentare ale lui David Servan-Schreiber a fost inspirat de regulile alimentare ale lui Michael Pollan, pe care le-am expus succint intr-un articol anterior: "Michael Pollan: 20 de reguli dupa care sa mananci corect" . De asemenea, daca va intereseaza un stil de viata sanatos, va recomandam si cartea “Food Rules: An Eater's Manual”

David Servan-Schreiber: Reguli de dieta impotriva cancerului

Informatii via Huffington Post

1. Combina si potriveste-ti legumele. Variaza legumele pe care le consumi de la o masa la alta sau combina-le pur si simplu. De exemplu, broccoli este un alimente anticancer eficient si este chiar si mai eficient cand este combinat cu sos de rosii adevarat, ceapa si usturoi. Fa-ti un obicei din a adauga ceapa, usturoi sau praz la toate mancarurile pe care le gatesti.

2. Ia lectii de la bunicii nostri. Felul principal ar trebui sa fie constituit in procent de 80% din vegetale si legume si 20% din proteine de origine animala, asa cum se intampla odinioara. Carnea ar trebui sa fie folosita cu economie, pentru gust, ca atunci cand se gasea rar, si nu ar trebui sa reprezinte punctul principal al unei mese.

3. Alege ceaiul verde in locul ceaiului negru sau al cafelei. Consumul de ceai verde a fost asociat cu o scadere semnificativa a riscului dezvoltarii cancerului.

Foto: grafvision /Shutterstock

4. Inlocuieste dulciurile cu fructe. Redu si elimina zaharul din alimentatie, evitand totodata sucurile acidulate si neacidulate dulci. Sari peste desert sau inlocuieste-l cu fructe, in special drupe (cirese, caise, prune) si fructe de padure. Citeste etichetele alimentelor cu atentie si evita produsele care contin orice tip de zahar (inclusiv zahar brun, sirop de porumb, glucoza etc) in primele 3 ingrediente. Daca iti este pofta de ciocolata, poti opta pentru ciocolata neagra, cu un continut de cacao de peste 70%.

5. Spune-ti des: “Maro-ul este frumos!” Mananca-ti cerealele integrale si amestecate (grau cu ovaz, orz, secara, in etc) si opteaza pentru cereale integrale organice daca este posibil, deoarece pesticidele au tendinta de a se acumula intr-o proportie mai mare in cerealele integrale. Evita faina alba, rafinata, care se foloseste de obicei in fabricarea covrigilor, a painii albe, a brioselor, a produselor de patiserie etc ori de cate ori este posibil si consuma paste albe doar fierte al dente.

6. Schimba-ti uleiul: Foloseste doar ulei de masline si ulei de rapita extravirgin la gatit si la dressingurile salatelor. Fa-ti curatenie in sertare si arunca uleiurile procesate si rafinate, care nu sunt extravirgine.

7. Mare atentie si la ouale pe care le consumam. Incercati sa consumati doar oua bio, de la gaini si pasari crescute si hranite organic sau oua de tara. Multe dintre pasarile din hale sunt hranite in special cu soia si porumb, iar ouale provenite de la ele contin mai multi acizi grasi inflamatori omega-6 decat omega-3.