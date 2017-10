5 supe delicioase si sanatoase pentru cei mici

Comunicat de presa

Odata cu inceperea gradinitei si a scolii si programul alimentar al celor mici trebuie sa fie in acord cu noile activitati zilnice ale acestora. Unul dintre preparatele care nu ar trebui sa lipseasca din meniul zilnic al copiilor sunt supele, pe cat de sanatoase, pe atat de gustoase si nutritive. foodpanda.ro, platforma de food ordering, prezinta cinci supe gustoase, pline de vitamine si proteine sanatoase, care le intaresc sistemul imunitar si ii energizeaza pe cei mici.

1. Supa cu galuste

Foto: Ana Photo /Shutterstock

Cine a spus ca o supa sanatoasa nu poate fi si gustoasa? Supa cu galuste este o varianta excelenta pentru masa de pranz a celor mici, fiind o sursa bogata de substante nutritive. In plus, aceasta ii ajuta pe cei mici sa treaca mai usor peste schimbarile bruste de temperatura, resimtite instant de metabolism.

2. Supa crema de dovleac

Foto: Brent Hofacker /Shutterstock

De-li-cioa-sa! Supa crema de dovleac este un preparat pe cat de usor de pregatit, pe atat de important in dezvoltarea armonioasa a copiilor. in plus, servita aburinda, cu crutoane proaspat coapte, supa crema de dovleac poate deveni unul dintre cele mai indragite preparate tomnatice de catre cei mici.

3. Supa crema de linte rosie

Foto: GreenArt /Shutterstock

Fina, cremoasa si bogata in vitamine si fibre, supa crema de linte rosie poate deveni oricand preparatul preferat de catre cei mici. Cantitatea de proteine vegetale si fier pe care o contine acest preparat ii ajuta pe micuti in procesul lor de crestere. Pentru o varianta mult mai consistenta, puteti adauga si cartofi, morcovi sau diverse radacinoase.

4. Supa de rosii

Foto: Billion Photos /Shutterstock