Dictionarul cromo-vindecator: Cum iti afecteaza culorile corpul, mintea si psihicul

Culorile nu au fost create intamplator. Fiecare are rolul, proprietatile si efectele sale in aceasta lume. Descoperiti universul culorilor dintr-o alta perspectiva si descoperiti ce efect au asupra trupului si asupra mintii. Ca in toate, moderatia si diversitatea reprezinta cheile reusitei. Variati periodic culorile pe care le purtati sau de care va inconjurati pentru a beneficia de efectele vindecatoare si binefacatoare ale tuturor si ale fiecareia in parte. Lasati-va ghidati de starea interioara si de intuitie in alegerea culorilor pe care doriti sa le purtati sau pe care doriti sa le aveti in mediul vostru ambient. Uneori, corpul si sufletul vorbesc de la sine despre nevoia lor de vindecare prin faptul ca tanjesc dupa prezenta anumitor culori.

Dictionarul culorilor: Ce efect au culorile asupra organismului

Galben

- ajuta la eliberarea serotoniei, un hormon al fericirii, crescand astfel buna dispozitie si optimismul. In mod strategic, anumite restaurante amplaseaza pe mese flori galbene :).

- are un efect pozitiv asupra sistemului nervos si digestiv

- stimuleaza apetitul

- conduce la accelerarea metabolismului

- prea multa expunere la aceasta culoare oboseste ochii si cauzeaza senzatia de oboseala generala

- galbenul accentuat invita la actiune imediata si activitate

- unele studii arata ca bebelusii plang mai mult atunci cand se afla in incaperi zugravite in culoarea galben

Violet



Foto: Dima Oana Gabriela /Shutterstock

- este culoarea asociata spiritualitatii, a profunzimii, a intelepciunii, a misterului

- ajuta mintea sa se linisteasca si te imputerniceste

- atunci cand esti depresiv sau ai o vibratie scazuta, purtarea temporara a acestei culori are un efect linistitor si de vindecare

- violetul te poate ajuta sa te relaxezi

- stimuleaza creativitatea si activitatea sexuala

- in exces, violetul cauzeaza frustrare si agitatie

Albastru

- are un efect benefic asupra sanatatii fizice si mentale

- iti ajuta mintea sa se linisteasca si sa se relaxeze

- albastrul stimuleaza inteligenta, productivitatea si te ajuta sa ai incredere in tine

- albastrul ajuta in afectiuni precum astm sau anumite inflamatii, dar ajuta si la calmarea sughitului

-meditatia langa o apa are un efect extraordinar asupra organismului

-albastrul inhita pofta de mancare

-albastrul foarte deschis linisteste si are un efect calmant. Totodata, el poate ajuta la scaderea temperaturii corpului, la normalizarea batailor inimii si la scaderea tensiunii mari. De aceea, anumite clinici si spitale opteaza pentru imbracamintea personalului medical in nuante de albastru deschis sau chiar pentru pereti in nuante de albastru deschis.

-expunerea exagerata la aceasta culoare, mai ales daca este intensa, poate conduce la depresie si tristete