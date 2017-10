Papiloamele cutanate - factori care favorizeaza aparitia acestora

Papiloamele cutanate sunt tumori cutanate benigne, prezente in egala masura la barbati si femei sub forma unor excrescente ale pielii.

Papiloamele cutanate sunt tumori cutanate benigne, prezente in egala masura la barbati si femei sub forma unor excrescente ale pielii. Desi inofensive, unele dintre ele pot fi deranjante sau neplacute din punct de vedere estetic, mai ales daca apar in zone vizibile, cum ar fi cea a fetei. Domnul doctor Laurentiu Vladau, specialist dermatolog in cadrul Clinicii Hebra Dermatologie, explica mecanismele care duc la aparitia acestor excrescente pe piele si care sunt persoanele predispuse la dezvoltarea lor.

Papilomul cutanat este o mica bucata de piele moale, ridicata de pe suprafata epidermei, al carui diametru poate varia de la cativa milimetri pana la 5 cm. Aceasta excrescenta este alcatuita din fibre de colagen si vase de sange inconjurate de piele si are tendinta sa apara la persoanele trecute de 50 de ani, la cele care sufera de obezitate sau au diabet de tip 2.

Zonele predispuse la aparitia de papiloame cutanate

Mai bine de jumatate din populatia globului se pare ca dezvolta papiloame cutanate la un moment dat in viata, acestea fiind frecvente mai ales la persoanele adulte. In unele cazuri, insa, copiii si bebelusii pot dezvolta papiloame cutanate, in special in zonele de sub ochi si gat.

“Papiloamele cutanate pot aparea aproape oriunde pe corp, insa cele mai frecvente zone in care acestea isi fac simtita aparitia sunt gat si axile. Alte zone comune in care se pot dezvolta papiloamele sunt pleoapele, pieptul (in special sub sani la persoanele de sex feminin), pliurile feselor si pliurile inghinale. Bebelusii pot dezvolta, de asemenea, papiloame cutanate in zona gatului. La copii papiloamele apar in partea superioara a pleoapelor, adesea in zone in care isi pot freaca ochii”, explica domnul doctor Laurentiu Vladau, specialist dermatolog.

Cauze frecvente ale aparitiei papiloamelor

Medicii nu stiu cu exactitate ce cauzeaza papiloamele cutanate, dar se crede ca acestea apar in general in situatiile in care pielea se freaca de sine sau de haine. Astfel, frecarea pielii, un efect secundar al supraponderalitatii, precum si imbracamintea stransa explica aparitia papiloamelor in mod frecvent la persoanele supraponderale.