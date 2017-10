Yoga ar putea reduce riscul aparitiei cancerului

Printre altele, este demonstrat stiintific ca yoga este una dintre cele mai benefice modalitati prin care putem detensiona, nu atat grupele de muschi ce alcatuiesc corpul uman, cat mai ales sistemul nervos, care este adeseori supraincarcat, si astfel sa prevenim aparitia cumplitei maladii.

In opinia cunoscutului profesor de yoga Dana Tupa, prin asane (pozitiile yoga) ne putem intari sistemul imunitar, ne reglam tensiunea arteriala, ne gestionam greutatea corpului, reducem inflamatiile si, in general, ne pastram o stare de spirit pozitiva. “Fiecare suntem purtatori de gene care predispun la cancer, insa tine si de noi daca le declansam in corp sau le tinem adormite toata viata. Alimentatia, gradul de stres, depresia, starea generala de sanatate – toate acestea contribuie major la reducerea riscului aparitiei cancerului in corp, iar prin yoga, toti acesti indicatori sunt foarte atent controlati si imbunatatiti”, explica profesorul international de yoga Dana Tupa.

Cum ar putea ajuta yoga la prevenirea aparitiei cancerului?

1. Yoga intareste sistemul imunitar

“Un sistem imunitar puternic nu ne tine departe doar de virusi mai mult sau mai putini inofensivi, precum cei gripali din timpul iernii, dar este mecanismul care controleaza si echilibreaza starea noastra generala de sanatate. Esecul unui sistem afecteaza si functionalitatea altuia, de aceea daca un sistem imunitar este slab, celulele cancerigene se pot activa si se pot raspandi mult mai usor in tot corpul. Prin yoga, prin practicarea diferitelor asane, tehnici de respiratie si meditatie, sunt scazuti hormonii de stres care afecteaza imunitatea, plamanii si tractul respirator sunt favorizati, iar procesul de detoxifiere a organismului este accelerat. Inmagazinarea in corp a unei cantitati mari de toxine poate favoriza aparitia si raspandirea cancerului”, explica profesorul international de yoga Dana Tupa, fondatorul PURNA Yoga Academy – prima scoala de yoga din Romania acreditata de Yoga Alliance International din Statele Unite.

Foto: Pexels

Foto homepage: Pexels

2. Yoga regleaza tensiunea arteriala

Foto: Pexels

“Milioane de oameni din intreaga lume sufera de hipertensiune arteriala, riscand aparitia bolilor cardiovasculare, precum atacul de cord sau accidentul vascular cerebral. De asemenea, hipertensiunea poate creste considerabil riscul aparitiei cancerului. Yoga este o modalitate foarte buna de a atenua aceste scenarii nefericite. Efectuarea diferitelor pozitii regleaza tensiunea arteriala prin stimularea relaxarii in corpul nostru. De asemenea, yoga pastreaza arterele flexibile si elastice in corpul nostru, pentru a conduce in mod sanatos fluxul sanguin prin corp”, afirma profesorul de yoga Dana Tupa.

Citeste mai departe >>>