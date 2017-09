Cartea "Terapia alergiilor alimentare" este disponibila pe Elefant.ro

Alergiile sunt o realitate de care, din nefericire, tot mai multe persoane sunt afectate in fiecare zi, iar medicina face progrese mult prea mici in ceea ce priveste studierea si combaterea acestora. Cartea de fata vine, asadar, in intampinarea nevoii omului modern de a intelege anumite reactii ale propriului corp si de a gasi niste solutii practice pentru a avea parte de o viata normala.

Sinuzita, arsurile stomacale, astmul, astenia cronica si diverse probleme gastrointestinale sunt tot atatea exemple de simptome care pot insoti o alergie alimentara. Toate aceste efecte pot fi combatute printr-o metoda pe cat de simpla, pe atat de eficienta, pe care Ellen Cutler o prezinta pe larg, fara a face apel la medicamente sau procedee costisitoare.

Alergiile par minore in comparatie cu afectiuni precum cancerul. Desi alergiile rareori pun viata in pericol, ele solicita sistemul imunitar, fiind o sursa constanta de stres. Reactiile alergice provoaca de obicei iritatii, iar atunci cand o iritatie sau inflamatie este prezenta pentru o perioada lunga de timp, celulele si tesuturile organismului sunt lezate progresiv. In timp, aceste modificari pot evolua spre afectiuni bine definite, cum ar fi artrita sau astmul.

Majoritatea persoanelor care realizeaza ca alergiile stau la baza unor afectiuni le considera ca fiind ceva cu care trebuie sa invete sa traiasca. Aceasta resemnare reflecta credinta larg raspandita ca alergiile sunt incurabile, numai ca, in majoritatea cazurilor, ele pot fi eliminate cu succes aplicand niste metode extrem de simple.

Dr. Ellen W. Cutler are o experienta de peste 25 de ani in studierea metodelor de tratament care folosesc suplimente cu enzime. Este implicata direct in promovarea la nivel mondial a terapiei cu enzime, precum si a metodei BioSETTM, a carei initiatoare este.

Pe langa activitatea de cercetare, dr. Cutler s-a dedicat carierei universitare, precum si consultatiilor clinice in scopul depistarii si tratarii unor afectiuni complexe.