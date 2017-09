10 Invataturi de la sfantul Augustin care iti vor curata sufletul

Augustin de Hipona (354 - 430), cunoscut precum sfantul Augustin in randul catolicilor si drept Fericitul Augustin in randul crestinilor ortodocsi, este o personalitate reprezentativa a lumii crestine si nu numai, fiind unul dintre cei mai mari teologi si filozofi crestini. Opera sa a influentat la randul sau multe personalitati ale lumii, dar a produs schimbari semnificative si in sistemul de gandire european. Insusi Descartes si Martin Luther au fost influentati in gandirea lor de ideile lui Augustin de Hipona.

Sfantul Augustin este cunoscut si ca un mare vindecator de suflet. Odata ce vei citi aceste invataturi si citate ale sfantului Augustin, vei intelege mai bine aceasta lume si o vei accepta asa cum este ea, cu binele si raul aferent.

Sfantul Augustin, vindecatorul sufletelor. 10 invataturi care iti vor deschide ochii sufletului

1. Iubirea inseamna generozitate, iubirea inseamna sa daruiesti. Iubirea inseamna sa iti deschizi ochii si urechile si sa auzi si sa vezi suferintele si nevoile celorlalti, actionand pentru a-i ajuta. sfantul Augustin ne ofera, poate, una din cele mai frumoase definitii ale iubirii:

“Va intrebati cum arata iubirea? Are maini pentru a-i ajuta pe altii. Are picioare pentru a se grabi catre cei saraci si nevoiasi. Are ochi pentru a vedea mizeria si ananghia. Are urechi pentru a auzi suspinele si amaraciunile oamenilor. Asa arata iubirea.”

2. Binele si raul coexista in univers, este legea fireasca a existentei. Oricat de greu ne este sa acceptam acest lucru, suferinta vine insotita si de un bine, iar moartea si degradarea fac parte din ordinea naturala.

"Raul fizic a fost, cu siguranta, permis de Dumnezeu si se poate spune ca, intr-un anume sens, a fost chiar voit de Dumnezeu. Desigur, Dumnezeu nu l-a voit de dragul lui, ci el a voit un univers, o ordine naturala, care, presupune cel putin posibilitatea defectelor fizice si a suferintei. Voind creatia unei naturi sensibile, Dumnezeu a voit acea capacitate de a simti atat durerea, cat si placerea, ce este in mod natural inseparabila de natura umana. El nu a voit suferinta ca atare, ci acea natura (un bine) care este insotita de capacitatea de a suferi. Mai mult, perfectiunea universului presupune existenta unor fiinte ce pot fi degradate, pe langa cele ce nu pot fi degradate, iar daca exista fiinte degradabile, degradarea si moartea se vor petrece in acord cu ordinea naturala. La fel, mentinerea ordinii dreptatii presupune ca raul moral sa-si primeasca pedeapsa, astfel ca putem spune ca Dumnezeu a voit si a cauzat acea pedeapsa pentru a mentine ordinea dreptatii."

3. Iubirea este, probabil, unul din cele mai puternice sentimente din univers, caci ea poate invinge si transcede timpul, ea trece dincolo de moarte si universul fizic. O declaratie de iubire este de fapt o declaratie de eternitate.

"A spune cuiva “te iubesc” inseamna de fapt ca “tu nu vei muri niciodata”.

4. Iarta. Chiar daca rautatea unui om iti face rau, sfantul Augustin ne invata sa il iertam caci astfel vom deveni asemenea lui. Rautatea nu se vindeca prin rautate, ci prin bunatate si iubire.

"Suferi de pe urma nedreptatii unui om rau? Iarta-l, ca sa nu fiti astfel doi oameni rai!"

5. Cuvintele sunt foarte puternice si trebuie sa fim atenti la ceea ce rostim caci ele pot influenta covarsitor viata unui om. Asa cum ne respectam corpul si ii oferim acele alimente despre care stim ca ii fac bine, asa ar trebui sa ii respectam si pe ceilalti si sa le oferim cuvinte care nu le fac rau.

"Unii oameni isi aleg mancarea cu multa luare-aminte si nu ingaduie sa intre in gura lor anumite alimente, dar ei nu sunt atenti si nu isi aleg cuvintele care ies din gura lor".

