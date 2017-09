Amazonitul este o piatra semipretioasa care a fost folosita din vechi timpuri pentru a crea bijuterii, amulete si statuete superbe. Denumirea acestei pietre provine de la numele fluviului Amazon.

Amazonitul poate sa se prezinte in nuante diferite de verde-albastru intens sau pal (cel mai adesea), alb, gri, galbui, rosu si are un luciu sticlos sau perlat. Amazonitul se extrage din diverse locuri ale lumii, in particular in Australia, Madagascar, Rusia, Namibia, Canada, Brazilia si Colorado – SUA.

Puterea Amazonitului

De ce se recomanda sa folosim amazonitul?

Amazonitul este un fantastic filtru de energie. Aceasta piatra poate sa fie foarte benefica pentru noi, mai ales atunci cand folosim pentru prea mult timp dispozitivele electronice: telefonul, computerul, tableta. Acestea sunt incarcate de un smog electromagnetic, iar amazonitul curata aura acestui smog. Amazonitul mai reuseste sa puna in balanta chakrele noastre si mai mult decat atat, ne ajuta sa echilibram energia noastra masculina si feminina. (Info via meanings.crystalsandjewelry.com)

Amazonitul ne ajuta sa ne mentinem mintea clara. Aceasta piatra ne ajuta sa ne linistim gandurile si sa ne intelegem pe noi insine mai bine, sa intelegem lucrurile din jurul nostru si ce impact avem asupra oamenilor din viata noastra.

Foto: Shutterstock/ 9photos

De asemenea, este o piatra extraordinara pentru persoanele care au talente artistice. Amazonitul ne dezlantuie creativitatea si ne stimuleaza imaginatia si viziunea artistica.

Amazonitul este o piatra care ta ajuta si in manifestarea dorintelor tale. Aceasta piatra te ajuta sa fii increzator/oare, iti da puterea de a-ti indeplini dorintele si iti da forta de a nu renunta pana ce aacestea nu devin realitate.

Este o piatra care aduce bucurie in vietile noastre prin puterea ei de a curata energiile din jur.

Foto: Wikipedia

Este piatra curajului si a adevarului. Odata ce ai aceasta piatra in viata ta te vei simti mai plin/a de incredere. Iti da puterea de a trai in concordanta cu valorile si credintele tale, fara a renunta in a crede ca totul este posibil, in ciuda impedimentelor.





Foto homepage: Shutterstock/ Nikki Zalewski

