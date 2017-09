Cercetatorii de la German Center for Neurodegenerative Diseases au demonstrat ca varstnicii isi imbunatatesc forma si pot da inapoi semnele trecerii timpului prin activitati fizice, dar ca cea mai eficienta metoda anti-imbatranire este dansul. Studiul a fost publicat in luna iunie 2017 in revista Frontiers in Human Neuroscience.

„Studiile cercetarii noastre arata ca participarea in programe de dans pe termen lung care provoaca o activitate cognitiv si de stimulare motorie constanta, este mult mai eficienta decat a face activitati fizice repetitive, pentru ca dansul provoaca neuroplasticitatea creierului celor varstnici.”, spune Patrick Müller, a PhD candidate at the German Center for Neurodegenerative Diseases.

„Astfel, dansul este foarte recomandat si este extrem de promitator in potentialul sau de a combate deteriorarea materiei cenusii datorate imbatranirii.”

Avantajul dansului

Pentru acest studiu, cercetatorii au comparat 18 luni de invatare a dansului cu 18 luni de activitati fizice de anduranta si flexibilitate, acestea avand scopul de a imbunatati activitatea hipocampului si de a echilibra sanatatea seniorilor (varste intre 63 si 80 de ani).

Cercetatorii au studiat hipocampusul pentru ca acesta este asociat cu invatarea, memoria si echilibrul si de asemenea, este locul de unde este activata neuroplasticitatea creierului la adulti.

Ambele grupuri au aratat o crestere a volumului hipocampului. Cu toate acestea, grupul dansatorilor au prezentat si o crestere a regiunilor care sunt cel mai puternic asociate cu neuroplasticitatea. In plus, doar grupul „dansatorilor” au demonstrat o imbunatatire semnificativa a nivelului de sanatate.

Materia cenusie nu este afectata doar de imbatranirea patologica cum ar fi boala Alzheimer's ci si de preocesul normal de imbatranire ceea ce provoaca deficitul de memorie, invatarea si navigarea in spatiu la o varsta inaintata, arata autorii studiului.

Chiar daca studiile prin intermediul IMR (Imagistica prin Rezonanta Magnetica) au aratat ca materia cenusie se atrofiaza cu fiecare decada, proces care se accelereaza la o varsta inaintata, ultimele cercetari in domeniu arata ca materia cenusie depinde de cateva regiuni din creier care au abilitatea de a crea noi neuroni de-alungul vietii.

Exercitiile de fitness aerobic si antrenamentul sportiv sunt foarte eficiente in a genera cresterea in volum a hipocampului, totusi dansul este cea mai eficienta metoda pentru crearea de noi neuroni pentru ca provoaca capacitatea de orientare si de creare a unor noi patternuri neuronale. Acest proces de invatare are practic rezultate spectaculoase la varste inaintete.

