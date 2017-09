Produse apicole eficiente pentru intarirea imunitatii copiilor

In goana nebuna dupa hainute noi, rechizite si alte lucruri necesare pentru inceputul de an scolar, tot mai multi parinti uita ca si sistemul imunitar al copiilor trebuie pregatit pentru sezonul rece si pentru reintoarcerea in colectivitate. Cu atat mai ingrijoratoare este situatia, cu cat studii britanice arata ca 8 din 10 elevi racesc la inceputul anului scolar.

Desi mediul in care copiii isi desfasoara activitatea este unul curat, se intampla frecvent ca acestia sa se imbolnaveasca tocmai din lipsa cunostintelor privind igiena sau lipsa unei alimentatii echilibrate, bogata in vitamine, care sa le intareasca sistemul imunitar. De asemenea, in colectivitate va creste riscul de boli contagioase pentru ca majoritatea acestor afectiuni sunt transmisibile.

Pentru a le intari imunitatea si a le creste puterea de concentrare, specialistii recomanda ca, in aceasta perioada, copii sa elimine zaharul si bauturile carbogazoase din dieta lor zilnica si sa consume cat mai multe alimente neprocesate, bogate in zinc, vitamina C si D3 si probiotice.

De asemenea, activitatile fizice il vor ajuta sa se mentina in forma si departe de raceli, iar programul de odihna si curele cu produse apicole il vor face viata mai usoara in sezonul de tranzitie.

Alimente minune care nu trebuie sa lipseasca din alimentatia copilului

Specialistii de la ApiLand – compania cu cea mai variata gama de produse apicole din Romania – afirma ca laptisorul de matca pur si Tonicul apicultorului, nu trebuie sa lipseasca din meniul zilnic al copilului, in sezonul de tranzitie, deoarece aceste “superalimente” au o compozitie complexa de minerale, aminoacizi si complexul de vitamine B, care nu doar intaresc sistemul imunitar, dar si maresc considerabil nivelul de energie si puterea de concentrare la ore.

Beneficiile laptisorului de matca pur

Laptisorul de matca pur reprezinta hrana exclusiva a matcilor, dar si unul dintre cele mai eficiente tratamente naturiste pentru imunitate scazuta. “Datorita compozitiei sale complexe (vitamine, aminoacizi, minerale, oligoelemente, lipide si acizi grasi esentiali), laptisorul de matca pur este considerat un “superaliment”, care actioneaza preventiv, intarind sistemul imunitar al copiilor. Laptisorul de matca pur ofera organismului cele mai importante substante nutritive de care acesta are nevoie sau de care duce lipsa. Pentru rezultate optime, specialistii ApiLand recomanda sa facem doua cure pe an (primavara si toamna) a cate 6 saptamani/fiecare. Alimentul se administreaza sublingual pana la dizolvare totala, dimineata, cu 20-30 minute inainte de masa. Doza recomandata este de 0,5 g/zi pentru copii si 1-2 g/zi pentru adulti.

Beneficiile Tonicului Apicultorului

Tonicul Apicultorului reprezinta un mix de produse apicole - laptisor de matca pur, miere cruda, propolis si polen crud, bogate in vitamine, minerale, antioxidanti si substante antivirale si antimicrobiene cu proprietati extraordinare pentru sanatatea si buna dezvoltare a copiilor. “Aceste cocktailuri apicole au avantajul ca sunt dozate in fiole, care se pastreaza la temperatura camerei, fiind usor de transportat si de administrat copiilor oriunde s-ar afla. In plus, contin toate produsele apicole recomandate pentru intarirea sistemului imunitar si cresterea capacitatii de concentrare si memorare a copiilor, fiind un aliat important in procesul de invatare”, declara Ovidiu Bodea, directorul ApiLand.

Tonicele apicole se administreaza, de preferinta, dimineata, cu 20-30 minute inainte de masa. Doza uzuala recomandata este de 1 fiola/zi pentru copii si 1-2 fiole/zi pentru adulti. Pentru rezultate optime, se recomanda doua cure pe an (primavara si toamna) a cate 6 saptamani/fiecare.

ApiLand detine cea mai variata gama de produse apicole din Romania, avand o istorie de peste 14 ani in acest domeniu si mii de clienti multumiti.





Foto: Pexels