Cartea ne conduce pas cu pas catre experimentarea adevarului mentalist, conform caruia realitatea se formeaza in interiorul constiintei, si nu in lumea materiala din afara noastra.

Cartea "Invatatura secreta de dincolo de yoga" este disponibila pe Elefant.ro

In anii 1930, Paul Brunton a calatorit in Asia pentru a lua contact cu spiritualitatea orientala. Invatatura secreta de dincolo de yoga a fost scrisa la indemnul invatatorilor sai, convinsi ca Brunton era in masura sa le transmita occidentalilor intelepciunea Vedantei si a budismului.

Cartea ne conduce pas cu pas catre experimentarea adevarului mentalist, conform caruia realitatea se formeaza in interiorul constiintei, si nu in lumea materiala din afara noastra. Noi toti putem sa constientizam esenta noastra sacra si sa ne transformam personalitatea astfel incat sa reflecte aceasta realitate.

Paul Brunton descrie tehnicile yoga de respiratie si disciplina mentala care ne ajuta sa ne dezvoltam intuitia astfel incat sa ajungem la intelegerea adevarului suprem despre noi insine si despre lume.

Din cuprins:

Calea suprema;

Nivelurile religioase si mistice;

Filosofia ascunsa a Indiei;

Disciplina filosofica;

In cautarea adevarului;

De la lucru la gand;

Secretul spatiului si timpului;

Magia mintii.

Autor: Paul Brunton

Carte aparuta la editura Polirom