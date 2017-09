In gradini, in piete, in curtile si in vazele oamenilor, odata ce toamna isi instaleaza suprematia, regasim peste tot superbele crizanteme - aceste flori vesele si colorate pe care nu ai cum sa nu le iubesti. Nu doar ca ne infrumuseteaza sufletele si aduc un strop de frumos si de culoare in vietile si casele noastre, dar crizantemele au o istorie indelungata in medicina asiatica a vindecarii. Se crede ca aceste flori rezistente se cultiva de peste 3000 de ani si se cunosc peste 30 de specii diferite.





Foto: TalyaPhoto /Shutterstock

Chinezii considera ca aceste flori nespus de frumoase aduc odihna si linistea si le folosesc adesea in meditatie, in timp ce japonezii percep aceste flori ca pe un simbol al vietii si al fericirii. O superstitie Feng Shui ne arata ca aceste flori aduc fericirea si rasetele in locuinta sau gradina in care se afla, iar o alta ne arata ca florile de crizanteme simbolizeaza si viata lunga.

Mai mult, conform traditiei, chinezii prepara vin de crizanteme care sta la maturat timp de 1 an. Dupa 12 luni, acest vin special se consuma in cea de-a zi a lunii a 9-a a anului pentru a avea parte de o viata sanatoasa, linisita si indelungata.

Crizanteme

Foto: Amazing snapshot /Shutterstock

Pe umerii toamnei,

Calina romanta valseaza-n amintiri dorite.

Viorile inimilor ofteaza-n colturi umbrite.

Frunzele ruginii se strecoara ca gandul

Printre copacii aleii cu ramuri putrezite

si cad obosite pe asfalturile dospite,

Împiedicand grijile visatoarelor grabite.

Foto: Pexels

Luna atata mereu nostalgii,

Soarele cochet schimba des palarii.

Iubirile cu brate de crizanteme

Încearca mereu sa alunge dileme,

Iar vantul rasfatand des aripi si plete

Flutura-n zari vele de ganduri cochete.

(Poezie de Valeria Mahok via citatepedia.ro)

Beneficiile si puterile vindecatoare ale ceaiului de crizanteme

Foto: Barnaby Chambers /Shutterstock

Poate nu degeaba, fara sa cunosc toate acestea, ori de cate ori am flori de crizanteme in casa simt ca bucuria si fericirea imi invadeaza parca spatiul personal. Aceste flori bogate au o vibratie minunata de care este pacat sa nu ne bucuram din moment ce natura ne-a rasfatat cu atata frumusete. Este de parca aceste flori au beneficiat si ele de puterile meditative si vindecatoare ale toamnei.

Conform medicinei chinezesti, florile albe de crizantema sunt cele mai bune pentru sanatatea ficatului, ele avand efecte benefice si pentru ochi. Pe de alta parte, florile de crizantema de culoare galbena sunt cele mai indicate pentru a ameliora simptomele racelii si a gripei.

Se pare ca etimologia cuvantului “crizantema” este de origine greaca, semnificand “aur” si “floare”. Asadar, de ce sa nu numim aceasta floare chiar “floarea de aur”? In Grecia, crizantemele sunt percepute ca avand puteri protectoare impotriva spiritelor rele. Tot grecii ne dau insa si un sfat: nu lua niciodata o floare de crizantema din cimitir. Conform traditiei, daca vei face acest lucru, vei atrage ghinionul asupra ta, iar durerile de cap si cosmarurile te vor urmari si ele.

Pe meleagurile asiatice, petalele de crizanteme au fost folosite inca din secolul XV d.H. pentru a infrumuseta bauturile si mancarurile gustoase. Cateva petale frumos colorate deasupra unei salate sau a unei supe si mancarea se transforma cu usurinta in una speciala. De asemenea, ceaiul de crizanteme este la mare cautare si este extrem de apreciat si savurat atunci cand vremea incepe sa se raceasca.





Foto: Daykiney /Shutterstock

Mai mult, in anumite regiuni si parti ale Asiei, florile de crizanteme uscate sunt un remediu traditional folosit pentru detofixiere, dar si pentru a trata racelile si durerile de cap. Astfel, ceaiul de crizanteme are multiple beneficii asupra sanatatii. El are proprietati detoxifiante si relaxante, dar ajuta si la ameliorarea durerilor in gat.

Interesant este ca aceste flori indraznete au cucerit intreaga planeta, devenind in Statele Unite floarea oficiala a lunii noiembrie, dar si floarea oficiala a orasului Chicago. Nici nu mai este nevoie sa spunem ca in Japonia sunt venerate, fiind declarate floarea nationala a Japoniei. Pentru aceasta natiune, ele sunt un simbol al norocului, al bunastarii, dar si al longevitatii.

Ceaiul de crizanteme ajuta si la digestie si este intrebuintat si pentru scaderea febrei, pentru diminuarea senzatiei de greata si a ametelilor. Anumite cercetari arata ca flavonoidul acacetin care se regaseste in compozitia crizantemelor este eficient in prevenirea si stoparea dezvoltarii celulelor canceroase in cazul cancerului de prostata.

Ceaiul de crizanteme este folosit si pentru a ameliora anumite dezechilibre ale ficatului si ale functiei rinichilor, dar si pentru scaderea inflamatiei. Ajuta si la indepartarea anumitor infectii din organism.

Ca uz extern, ceaiul de crizanteme este folosit pentru tratarea anumitor infectii ale pielili.

Ca plante de interior, crizantemele ajuta la purificarea aerului si la eliminarea toxinelor din aer.

Atentie! Daca sunteti alergic la aceasta planta si stiti ca va produce alergii la nivelul pielii sau probleme cu stomacul daca il consumati intern, evitati sa consumati acest ceai. De asemenea, daca luati frecvent medicamente, cereti sfatul medicului inainte de a consuma ceai de crizanteme pentru a evita ca acesta sa interactioneze cu medicamentele.





Foto homepage: yurisyan /Shutterstock