6 simptome ale infectiei urinare, pe care orice femeie trebuie sa le cunoasca

Infectiile urinare netratate pot duce la complicatii foarte grave, astfel incat trebuie sa le recunoastem si sa le combatem cat mai devreme.

Peste jumatate dintre femei sufera de-a lungul vietii din cauza unei infectii de tract urinar, iar principala vinovata pentru dezvoltarea ei este bacteria E.Coli, arata studiile de specialitate. Sunt frecvente si adesea recurente, iar daca vei citi care sunt cauzele unei infectii urinare, vei descoperi ca o multime de obiceiuri care par inofensive pot sa duca la dezvoltarea unei astfel de afectiuni.

Cu urmari dintre cele mai neplacute, infectiile urinare pot fi recunoscute dupa cateva simptome specifice:

1. Nevoia de a merge des la toaleta

In formele usoare, infectiile urinare pot fi recunoscute dupa un singur simptom - nevoia de a merge mai des decat de obicei la toaleta. Mai mult decat atat, ea este dublata adesea de lipsa senzatiei de eliberare si o senzatie neplacuta ca vezica nu a fost golita complet. Infectia urinara poate fi lipsita de dureri sau usturimi, considerate simptomele specifice ei, existand posibilitatea ca in stadii incipiente sa existe doare aceasta senzatie sacaitoare.

2. Incontinenta urinara

Un alt semn al unei infectii este nevoia brusca de a urina adeseori insotita de imposibilitatea de a te abtine. Incontinenta urinara este cunoscuta femeilor care abia au trecut printr-o nastere mai dificila, dar ea poate aparea si in cazul unei infectii urinare. Ea este definita prin pierderea involuntara a unei cantitati mici de urina si este un motiv pentru a face o vizita medicului.

3. Dureri in partea inferioara a spatelui

Durerile de spate nu sunt neaparat consecinta unei pozitii incorecte la birou, ci pot fi si un semn ca ai o problema la rinichi. O durere surda in partea inferioara a spatelui poate anunta o infectie de tract urinar si trebuie investigata cat mai repede posibil, pentru a descoperi cauza.

4. Schimbarea aspectului si mirosului urinei

Cand avem de-a face cu o infectie urinara, un simptom ce trece neobservat este schimbarea aspectului urinei. Ea devine tulbure si are un miros diferit fata de obicei, un miros intepator, foarte neplacut. In situatia in care observi sange in urina (hematurie) este mai mult decat clar ca exista o infectie si trebuie sa consulti cat se poate de urgent un medic.

5. Senzatii neplacute la urinare

Printre cele mai cunoscute simptome ale infectiilor urinare sunt senzatiile neplacute ce apar in timpul urinarii. Este vorba despre usturime sau chiar mancarime. Aceste simptome sunt uneori si semnele unor boli cu transmitere sexuala si nu trebuie ignorate sub nicio forma.

6. Febra

Febra semnaleaza de cele mai multe ori o infectie, iar atunci cand ea apare in infectia urinara, semnaleaza o forma mai grava. De cele mai multe ori, in cazul acestor infectii ea lipseste si sunt extrem de rare cazurile in care aceasta afectiune este semnalata doar de acest simptom. Febra, daca apare, insoteste de regula celelalte simptome.

Desi in ultimii ani vedem foarte des reclame la produse farmaceutice care promit rezultate rapide impotriva infectiilor urinare, trebuie sa stii ca automedicatia nu este niciodata indicata. Medicul este singurul care va stabili tratamentul potrivit, insa, daca iti doresti sa-i cresti eficienta, poti bea ceai dea cozi de cirese sau de merisoare, ambele de mare ajutor in tratamentul complementar al infectiilor tractului urinar.

Aproximativ 25% dintre femei experimenteaza o recidiva a bolii, iar daca nu este tratata corespunzator sansele de recidiva cresc. Printre complicatiile acestei afectiuni se numara: infectii ale tractului urinar superior, pielonefrite, sepsis, dar si nasteri premature in cazul in care pacienta este gravida.

