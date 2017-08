Retete pe baza de peste pentru un mic-dejun energizant

Comunicat de presa

Nu-i asa ca prima masa a zilei este cea mai importanta? Nutritionistii iti recomanda sa nu sari peste micul dejun, caci te va ajuta sa-ti incepi ziua cu avant pentru a realiza tot ceea ce ti-ai propus. Podravka vine in ajutorul tau cu cateva retete pe baza de peste, usor de preparat.

Clatite cu ton si crema de branza

Un preparat matinal energizant, rapid, dar si gustos, este clatita. Iti propunem o reteta de clatita cu ton si crema de branza care te va convinge sa o incerci. Pentru prepararea clatitelor ai nevoie de 2 galbenusuri pe care le amesteci cu putina sare si 2 linguri de smantana. Se omogenizeaza cu 2 linguri de ulei si 2 cani si jumatate de lapte.

La final se toarna 2 cani de faina si se amesteca energic cu un tel. Se lasa deoparte 15 minute, timp in care amesteci intr-un blender 200 grame de branza de vaci, 2 linguri smantana si sare, peste care se adauga marar verde tocat.

Cand clatitele sunt coapte, umple-le cu crema de branza, ton in suc propriu si ceapa verde tocata marunt! Topingul de parmezan si fistic vor face din acest mic dejun o incantare.

Briose cu macrou

De asemenea, un alt preparat gustos, ideal pentru prima masa a zilei, este briosa cu macrou. Pentru a gati acest preparat, care va lasa pe toata lumea cu gura cascata (pentru inca o portie), ai nevoie de 2 conserve de macrou in ulei vegetal, ingredientul secret al brioselor cu peste. In plus, alatura 2 oua, 3 fire de ceapa verde, o mana de patrunjel proaspat, sare, piper si boia iute, dupa gust.

In prima etapa amesteca pestele maruntit cu galbenusurile, verdeata si condimentele. Apoi bate albusurile spuma si incorporeaza cele doua compozitii, amestecand usor. Produsul obtinut se toarna in formele de briose si se da la cuptorul incins in prealabil, timp de 25 minute, la 180 grade C.

Placinta cu hering

Si placinta cu hering este o varianta grozava pentru prima masa a zilei. O poti incerca cu mare usurinta in bucataria ta pentru ca nu este o reteta deloc pretentioasa. Ai nevoie de 2 foi de placinta, 1 ceapa mare, 1 ardei rosu, 3 rosii, 2 conserve hering in ulei, 2 linguri de ulei, sare, piper si sos de soia. Pentru umplutura, se toaca marunt ceapa si ardeiul, care se calesc apoi in cele 2 linguri de ulei. Se adauga sosul, rosiile date pe razatoare si pestele din conserva. Se condimenteaza cu sare si piper si se fierbe pana cand scade tot lichidul.

Intr-o tava dreptunghiulara se aranjeaza prima foaie de foietaj care va acoperi si marginile tavii, se adauga umplutura si se acopera cu cealalta foaie de placinta. Se inteapa cu furculita si se coace timp de 20 minute la 200 grade C.

* Retete si foto by Eva Podravka