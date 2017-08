Ce este heliotermia si ce beneficii aduce sanatatii

Comunicat de presa

Acesta presupune incalzirea apei lacului diferit din cauza concentratiilor saline distincte ale straturilor de apa. Un alt aspect al acestui proces il reprezinta conservarea caldurii inmagazinate, prin prezenta la suprafata apei sarate, a unui strat subtire de apa dulce de cca 10-15 cm, provenit dintr-un parau adiacent.

„Lacul Ursu are o dubla stratificare, salina si termica. Concentratia salina este maxima la baza lacului, precum si la adancimea de 1,5-2 m. La nivelul acestui strat, mezoterm, se inregistreaza cele mai mari temperaturi, ajungand vara la 45 grade Celsius si chiar peste. Tot la aceasta adancime exista concentratia maxima de hormoni estrogen si progesteron asemanatori cu hormonii umani feminini, eliberati in apa lacului de crustaceul de apa sarata Artemia salina”, sustine Suzana Pretorian, Doctor Balneolog in cadrul Danubius Health Spa Resort. Prin urmare, la nivelul corpului imersat in apa, ajung concentratii hormonale si de sare maxime, cat si temperaturile cele mai ridicate, terapeutice, cu efect conjugat antiinflamator si de stimulare hormonala pentru tratarea infertilitatii feminine si a bolilor ginecologice.

Bai in Lacul Ursu se pot face in timpul verii si la inceputul toamnei. In afara acestor perioade, se poate beneficia de apa sarata si namolul extrase din Lacul Ursu in cadrul bazei de tratament a Danubius Health Spa Resort.