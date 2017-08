Ierburile Mariei Treben: O poveste despre Rostopasca si beneficiile ei extraordinare

Rostopasca este cunoscuta in cultura noastra traditionala pentru beneficiile ei extraordinare asupra sanatatii – pe meleagurile noastre este denumita 'darul vietii'. In acest articol vom afla parerea Mariei Treben, o cunoscuta terapeuta, despre aceasta planta deosebita.

Cand eram copil, aveam o carte a Mariei Treben pe care o rasfoiam din cand in cand. Era timpul cand faceam cunostinta cu beneficiile extraordinare ale medicinei naturiste. Cum cineva mi-a recomandat ceaiul de rostopasca pentru intarirea si detoxifierea organismului, in timpul documentarii, am descoperit din nou intelepciunea Mariei Treben, de data aceasta via Internet.

Rostopasca este o planta erbacee care infloreste la sfarsitul primavarii. Originara din Europa, Asia si Africa de Nord, ea creste in apropierea asezarilor umane, in locuri umbrite, umede. Rostopasca creste pana la o inaltime de 30-80 de cm, iar din tulpina cresc numeroase ramificatii.

Maria Treben: Rostopasca - Directii de folosire:

Infuzia de rostopasca: ¼ litri de apa sunt turnati peste 1 lingura de rostopasca

Suc de rostopasca: este preparat din frunze, semnite si flori spalate care inca umede sunt puse intr-un storcator de extras suc din ierburi, legume si fructe.

Tinctura de rostopasca: se procura de la farmacie sau magazine naturiste, fiind preparata de chimisti.

Vinul: 30 de gr. Rostopasca impreuna cu radacina sunt puse la macerat intr-un litru de vin alb pentru 1-2 ore, se strecoara si apoi se bea.

Foto: Pixabay

Maria Treben: Rostopasca - beneficii

Rostopasca creste sub forma de gard viu, de-alungul zidurilor si gardurilor sau prin partile de sud ale padurilor. Vara poate sa fie uscata si solul parjolit, dar rostopasca creste nestingherita. Chiar si in timpul iernii ea se poate gasi sub zapada, daca ii este cunoscuta poztionarea.

Planta purifica si stimuleaza circulatia sangelui. Maria Treben recomanda ceai din amestec de rostopasca, urzica si soc pentru leucemie. Ca rostopasca sa aiba un efect asupra organismului, trebuie sa consumati cel putin 2 litri/ zi de ceai din acest amestec.

Dar rostopasca este cunoscuta mai ales pentru beneficiile sale asupra sanatatii ficatului si de aceea este folosita ca un homeopat. Rostopasca curata sangele si ficatul si are o influenta nemaipomenita asupra metabolismului.

Citeste mai departe >>>