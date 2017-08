8 sfaturi pentru a ne combate slabiciunile

Comunicat de presa

Momentele de indoiala, insuccesele, piedicile, reusitele sau cresterea personala ... toate fac parte din recuzita pe care viata ne-o asterne la picioare zi de zi, si care alcatuiesc scena unde suntem actorul principal, inca din ziua in care ne nastem.

In opinia cunoscutului profesor roman de yoga, Dana Tupa (foto), prezenta acestor scenarii pozitive sau negative are un scop clar, si anume setea noastra puternica de a invata, de a creste si de a ne autodepasi in mod constant pe parcursul vietii.

„Asa ne nastem si suntem proiectati de la natura, sa dorim succesul, doar ca, in copilarie acest progres este mult mai rapid, scazand insa odata cu varsta. Copiii nu se lasa pagubasi cu una cu doua si incearca pana reusesc; se spune ca daca dorinta de a reusi a copilului nu ar fi atat de puternica, am avea o planeta de oameni mergand de-a busilea… Asa ca, ori de cate ori, ca adulti ne simtim slabi, sa ne amintim de lucruri care ne fac puternici si sa reinvatam sa credem in puterile personale, in oamenii care cred in noi, mai ales atunci cand indoiala incepe sa-si teasa firele in mintea sau sufletul nostru”, declara profesorul de yoga, Dana Tupa, fondatorul PURNA Yoga Academy - scoala de yoga acreditata de Yoga Alliance International USA.

Totodata, specialistul este de parere ca insuccesul nu trebuie sa ne sperie, ci din contra. Este dovedit stiintific ca insuccesul nu provoaca o stare de imobilizare, ci ambitioneaza tot mai mult, deoarece oamenii sunt fiinte foarte orgolioase, care nu accepta sa piarda. Thomas Edison a reusit sa creeze becul, dupa mai bine de o mie de incercari esuate; cel mai probabil, nici nu ne-am putea imagina lumea in care traim, fara inventia lui.

Sfaturile profesorului de yoga Dana Tupa pentru a ne invinge slabiciunile

1. Tine minte succesele trecute si nu le diminua importanta!

Foto: Pixabay

“Aminteste-ti constant felul in care ai actionat atunci, motivatia, felul cum ai gandit, cine a crezut in tine, cum te-ai pozitionat tu fata de ideea reusitei. Repeta acea scena, fa-o sa devina automatism in viata ta!”, considera profesorul de yoga.

2. Seteaza-ti obiective in permanenta si urmeaza-le!

“Fie ca sunt pe termen lung sau scurt, important este sa cresti continuu si sa nu stagnezi. Totul in natura este legat de evolutie, orice stagnare ducand catre degradare si moarte. Odata cu varsta, oamenii obisnuiesc sa spuna ca sunt prea batrani sau ca e prea tarziu pentru x sau y, lucruri pe care de fapt si le doresc cu ardoare, dar isi impun mai mult sau mai putin constient, bariere mentale greu de trecut. Sa ne amintim ca exista oameni care la aproape 100 de ani termina maratoane, asadar teoretic, nu exista bariere fizice, ci doar mentale”, explica Dana Tupa.