Ce mancam vara si ce poate cuprinde meniul intr-o zi caniculara

In timpul verii caldura poate fi molesitoare si poate avea efecte negative in ceea ce priveste pofta de mancare sau odihna. Alimentatia trebuie adaptata in fiecare sezon in functie de temperatura si produsele care se gasesc pe piata. Dr. Serban Damian, expert al campaniei „Mousse si suc 100% – aici sunt vitaminele istete”, ne ofera cateva sfaturi despre ce este recomandat sa mancam vara si ce poate cuprinde meniul intr-o zi cu temperaturi greu de suportat.

Pe timp de vara se gasesc o multime de fructe si legume. Unele dintre cele mai bogate din punct de vedere nutritional sunt ciresele si visinele, fructele de padure, caisele si piersicile, iar in ceea ce priveste legumele, valoroase sunt vinetele, porumbul, rosiile sau salata. Este important ca alimentatia sa fie una variata alcatuita din produse usor digerabile cum sunt fructele si legumele, surse esentiale de vitamine, minerale, antioxidanti sau proteine.

Micul dejun

Micul dejun este poate cea mai importanta masa a zilei pentru ca hraneste organismul cu nutrientii necesari functionarii optime, in plus confera un boost de energie pentru prima parte a zilei. „Nu exista reguli generale in ceea ce priveste meniul de la micul dejun. In orice caz, recomand alimentele sarace in grasimi si introducerea legumelor si fructelor proaspete in meniu. O optiune consistenta pentru micul dejun poate fi omleta, pregatita fara ulei si servita alaturi de legume”, mentioneaza dr. Serban Damian. Totodata, o alternativa la cafea sau ceaiuri pot fi sucurile 100% de deoarece acestea pastreaza in mare parte proprietatile fructelor din care au fost produse.

„Dimineata devreme incepem cu un suc 100% si un bol de cereale sau un iaurt cu seminte si fructe proaspte sau uscate”, adauga Anca Serea, ambasador al campaniei „Mousse si suc 100% – aici sunt vitaminele istete.”

Pranzul si cina

Foto: Soloviova Liudmyla /Shutterstock

Pentru ca temperaturile sunt ridicate, nu e de mirare ca ne putem confrunta cu lipsa poftei de mancare. Chiar daca apetitul este scazut, trebuie sa mancam, insa putem alege preparate usoare. „La masa de pranz recomand sa se consume salate, fara dressing-uri grele. Pot fi incluse si bucatele mici de carne slaba, de exemplu de vita sau pasare. E important sa retinem faptul ca desi este bine sa consumam cat mai multe legume, nu trebuie sa renuntam la carne deoarece proteinele acestora nu pot fi inlocuite prin consumul niciunui alt aliment”, adauga dr. Serban Damian.